La joven alemana permanece estable en la UCI tras caer desde un acantilado de hasta 15 metros de altura en la isla de Formentera

Aunque no se conocen detalles sobre el rescate, efectivos del SAMU 061 atendieron a la joven en la costa hasta que ingresó en una clínica privada en la isla de Ibiza

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Una joven de 25 años de nacionalidad alemana permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras caer desde un acantilado de hasta 15 metros de altura en Punta Prima, en la isla de Formentera. El suceso ha ocurrido este martes a primera hora de la tarde.

La joven fue trasladada a una clínica privada de Ibiza

Según informa el 'Periódico de Ibiza y Formentera', el aviso sobre la caída se recibió a las 14.30 horas. Efectivos del SAMU 061 atendieron a la joven en la costa aunque, explican, el Consejo Insular de Formentera no ha ofrecido más detalles sobre el rescate.

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Fue finalmente derivada a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, en la isla de Ibiza, donde ingresó sobre las 23 horas, tal y como ha informado el propio centro.

Pese a las lesiones producidas por la caída a más de 15 metros de altura, la joven alemana permanece estable en la UCI, donde se recupera de fracturas en las vértebras dorsales y en la vértebra lumbar L1. También presenta una fractura de la muñeca izquierda y policontusiones ocasionadas por la caída.

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Son recurrentes los accidentes en los acantilados de estas islas

Pero esta no es la primera vez que la Policlínica Nuestra Señora del Rosario atiende a turistas que resultan heridos tras caer por los acantilados de la isla.

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Uno de los últimos casos ocurrió en junio, cuando un joven estadounidense de 19 años resultó herido tras precipitarse desde una altura de unos 12 metros cuando intentaba saltaba al mar desde un acantilado en una cala de Santa Eulària, en Ibiza.

Este joven también ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica privada con fracturas y diversos politraumatismos.