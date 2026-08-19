Los encapuchados que abrieron fuego matando a tres personas en el municipio onubense siguen a la fuga

Alerta tras el triple crimen de Isla Cristina, Huelva: temor a represalias y tanatorios vigilados en plena búsqueda de los autores del tiroteo

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HuelvaTres días después del triple crimen de Isla Cristina, los encapuchados que abrieron fuego matando a una mujer embarazada de 39 años, su madre de 62 y un menor de 16, permanecen en paradero desconocido tras emprender la fuga. Con distintos puntos de Huelva cercados por un amplio dispositivo de seguridad y vigilancia policial, las autoridades buscan cualquier pista que pueda llevar hasta ellos mientras continúa la intranquilidad y la inquietud entre los vecinos.

Los hechos tuvieron lugar en la barriada de El Rocío y se enmarcan en un caso que, según la hipótesis principal, estaría relacionado con un ajuste de cuentas entre clanes enfrentados y vinculados al narcotráfico: los Salazar y los Moriña. Con la investigación bajo secreto de sumario, todo apunta a que los encapuchados estarían relacionados con estos últimos, actuando en un ‘ojo por ojo’ que lleva activo desde al menos 2024 y que se habría cobrado ya cinco víctimas, –seis si se cuenta al bebé de la mujer embarazada, también fallecido en el tiroteo del pasado domingo–.

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Ni rastro de los autores del triple crimen de Isla Cristina

Los autores del triple crimen cometido en la barriada onubense mataron en la noche del pasado 16 de agosto a la madre y la hermana del conocido como Manuel ‘El Baba’, detenido en 2024 después de llevar a cabo, –según la acusación, y a falta todavía de ser juzgado–, un tiroteo que acabó con la vida de uno de sus cuñados, –Ramón Moriña–, y dejó herido de gravedad a otro, –Luis Moriña–, que se salvó y quedó con una bala en la cabeza. Desde entonces, a ello le han seguido un reguero de tiroteos y crímenes con derramamiento de sangre, como el ocurrido el domingo, que las autoridades siguen investigando.

Disparando desde una motocicleta, los dos encapuchados a los que ahora se busca, mataron también a Hugo, un joven de 16 años que no tenía ningún parentesco familiar ni ninguna relación con los clanes. Tan solo iba a ver a su novia y simplemente pasaba por allí y se encontró con la fatal escena.

Además, los criminales hirieron a otros dos personas: una era el sobrino de ‘El Baba’, de 18 años, hijo de la mujer embarazada, herido muy grave. Otro era otro adolescente que tampoco tenía nada que ver y que resultó herido en una pierna.

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Tras abrir fuego y dejar allí los tres cadáveres yaciendo en el suelo en plena calle a alrededor de las 22:00 horas, inmediatamente emprendieron la fuga en la misma motocicleta desde la que dispararon, permaneciendo en paradero desconocido desde entonces.

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La huida de los encapuchados y las claves de la investigación para tratar de encontrarlos

En su huida, y en un momento dado, los autores del triple crimen llegaron a quemar el vehículo de dos ruedas en un pinar próximo a un camping, lo que ocasionó un conato de incendio ante el que también los bomberos tuvieron que intervenir. Se trataba de una maniobra para intentar “distraer” a las autoridades, según explicó posteriormente el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta.

Además, junto a la motocicleta, también quemaron un arma: un fusil AK-47 que los agentes también recogieron en el lugar y que ahora se está analizando.

Concretamente, los agentes tratan de encontrar restos biológicos en la moto y el arma, al mismo tiempo en que se rastrea el historial delictivo del fusil con la esperanza de encontrar cualquier pista que ayuda a identificar y localizar a los encapuchados, acercando el caso a su resolución.

Junto a ello, la Guardia Civil, encargada de la investigación, recaba testimonios de testigos y solicita la colaboración ciudadana ante cualquier pista que pueda llevar hasta ellos, recordando que se puede contactar de forma confidencial a través del 062 o en dependencias policiales.

Despliegue policial en Huelva en la búsqueda de los encapuchados y ante posibles represalias

Ante estos hechos, se ha dispuesto un amplio y férreo despliegue policial en el municipio de Isla Cristina y sus alrededores. Las autoridades vigilan varias barriadas e incluso tanatorios ante posibles represalias y amenazas que incrementan el desasosiego de los vecinos.

Concretamente, según la Subdelegación del Gobierno en Huelva, se han activado preventivamente operativos de vigilancia también de la Policía Nacional en las barriadas de El Torrejón, –el escenario del tiroteo de 2024–, y Pérez Cubillas en Huelva capital; puntos escogidos por las vinculaciones familiares de los clanes que se considera que estarían implicados en los hechos.

Junto a ello, han cerrado perimetralmente” el término municipal, aumentando la “vigilancia en las fronteras limítrofes”, según precisó el alcalde de Isla Cristina refiriéndose al “amplio despliegue” de seguridad para encontrar a los autores del triple crimen.

La hipótesis del ajuste de cuentas: la guerra de clanes entre los Salazar y los Moriña

Con todas las reservas respecto a una investigación que sigue en curso y que se desarrolla bajo secreto de sumario, las claves alrededor del conflicto y la hipótesis del ajuste de cuentas llevan a las familias de los Salazar y los Moriña, unidas tiempo atrás por el matrimonio que conformaban Manuel ‘El Baba’ y Saray Moriña.

La situación, de hecho, se rompió por las desavenencias entre ambos y entre los clanes, con ella queriendo separarse y él impidiéndolo, según denunciaba la propia Saray en el Programa de Ana Rosa, en Telecinco, donde contó que no solo le maltrataba sino que tenía amenazados a sus hermanos, siendo que tras entrar en la cárcel por agredir con un arma blanca a dos personas, seguía jurándosela a sus cuñados.

Al salir, ‘El Baba’, según la acusación, mató a uno de ellos e hirió al otro en aquel tiroteo del 10 de septiembre de 2024.

Después de eso, empezó el ajuste de cuentas entre clanes, con una retahíla de tiroteos y episodios que en 2025, –con los Salazar ya exiliados según la normativa gitana, desplazándose de Huelva a Isla Cristina–, escalaron en el mes de junio con otro tiroteo en el que, según medios locales, mataron a un padrastro de ‘El Baba’ e hirieron a una hija del asesinado.

Tras ese último episodio, y en el marco de este enfrentamiento por el que en redes llegaron a poner precio a la cabeza de ‘El Baba’, el domingo el conflicto, tras un año en el que parecía haber amainado todo, volvía a recrudecerse todavía más.