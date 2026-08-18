El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra está llevando acabo las investigaciones oportunas para tomar las medidas que sean necesarias

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Seis personas se encuentran ingresadas en el Hospital Universitario de Navarra por gastroenteritis aguda tras consumir un producto con huevo en un bar del Casco Viejo de Pamplona.

Además, otras tres personas han tenido que ser atendidas tras consumir este producto.

Según han informado fuentes del Departamento de Salud del Gobierno foral, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra está llevando acabo las investigaciones oportunas para tomar las medidas que sean necesarias ante esta situación.