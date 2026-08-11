Claudia Barraso 11 AGO 2026 - 18:58h.

Un hombre, cuya nacionalidad y edad se desconocen, ha fallecido en una playa de Formentera

La ministra de Sanidad ayuda a reanimar a un hombre que se ahogaba en una piscina natural de Villafranca del Bierzo, León

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La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre en la playa de Levante, en Formentera. Según ha informado el Consell insular, todo apunta a un ahogamiento, pero las autoridades siguen investigando lo sucedido para determinar si pudo haber otra razón que produjese el fallecimiento del hombre cuya identidad se desconoce.

Los hechos han tenido lugar este martes hacia el mediodía, cuando otro bañista ha intentado salvar al hombre que se encontraba en dificultades. Finalmente, el socorrista de un establecimiento ha ayudado a salir del agua a la persona que intentó salvar al fallecido.

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Cuando los socorristas del servicio insular han podido recuperar a la víctima, en tierra la han intentado reanimar, pero no ha sido posible. Los profesionales le practicaron la maniobra de reanimación cardiopulmonar, pero tras varios minutos realizando la práctica, tuvieron que abandonar su intento y confirmar su muerte.

La muerte se produjo mientras nadaba

Según ha confirmado el medio ‘Diario de Ibiza’, la muerte del hombre se produjo mientras estaba nadando y la causa más probable es que el fallecimiento se trate de un ahogamiento, aunque por el momento no lo dan por seguro al 100%.

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La Guarda Civil de la isla se ha hecho cargo de la investigación, aunque por el momento no han trasladado la edad, identidad y nacionalidad del fallecido. El suceso ha ocurrido hace unas horas y fue otro bañista quien alertó de que vio a un hombre que “se encontraba con dificultades en el mar” y que intentó ayudarle, pero no pudo.

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Un socorrista fue quien auxilió al hombre y lo llevó hasta la arena donde los demás socorristas de Formentera se trasladaron hasta el lugar para atender a la víctima y, pese a los esfuerzos de los profesionales por reanimarle, no pudieron hacer nada para salvarle la vida.