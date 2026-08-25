Manuel Pimentel Cádiz, 25 AGO 2026 - 10:48h.

La última vez que fue vista iba bailando con unos auriculares en el paseo de la playa de la Costilla durante la madrugada del 22 de agosto

La Policía reabre desde el inicio el caso de María Teresa Fernández, la joven desaparecida en Motril hace 26 años

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La plataforma de desaparecidos ONGD Equipos de Respuesta Inmediata ha hecho un llamamiento para ayudar a localizar a la joven Parveen González, una menor de 17 de años que se encuentra desaparecida desde el pasado día 22 de agosto de 2026 en Rota, provincia de Cádiz.

Su familia no sabe nada acerca de su paradero desde el pasado fin de semana. Las últimas noticias que tienen de ella es que al parecer, fue vista durante la madrugada del viernes al sábado alrededor de las 3:00 horas mientras bailaba con unos auriculares en el paseo de la playa de la Costilla, situada en el centro de la localidad gaditana.

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En el momento de su desapirición, la menor llevaba puesta una camiseta de tirantes de color negro, un pantalón vaquero corto y unas zapatillas de deporte de color naranja. También portaba consigo una mochila azul.

Para facilitar su identificación por parte de cualquier ciudadano, tanto los familiares como la plataforma de desaparecidos han difundido una fotografía de la joven acompañada de una descripción física. La chica es de origen indio, mide 1.53 metros, tiene el cabello negro y los ojos negros rasgados.

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Segunda vez que se le pierde la pista

Según ha podido saber Informativos Telecinco, la joven ya habría desaparecido anteriormente en Ciudad Real durante el pasado mes de julio. Apenas un mes y medio después, se le ha vuelto a perder la pista, esta vez en Rota.

"Mi hija lleva desaparecida en Rota desde la madrugada del 22 de agosto. Por favor, si la han visto o tienen alguna información comuniquen con la Policía Nacional de Rota", ha publicado en redes sociales la madre de la menor.

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Por su parte, la ONGD Equipos de Respuesta Inmediata ha pedido que cualquier persona que tenga cualquier pista que pudiera ayudar a encontrar a Parveen, se comunique con el teléfono 603014937.