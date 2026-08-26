Claudia Barraso Agencia EFE 26 AGO 2026 - 19:38h.

Una menor 13 años permanece en paradero desconocido desde que se le perdió la pista este lunes en Granada

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Una menor de 13 años permanece en paradero desconocido desde que se le perdió la pista este lunes en Granada. Según el mensaje del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), que ha difundido la Policía Local de Granada, la menor se llama Lucía y nadie sabe dónde está desde hace dos días.

La joven mide 1,60 metros, es delgada, tiene el pelo castaño, largo y liso y los ojos marrones. El CNDES busca la colaboración ciudadana para localizar a la menor y ha pedido compartir cualquier información sobre ella con una llamada a la Policía Nacional, en el 091.

La menor, identificada como Lucía J.R, tiene 14 años y mide 1,60 metros, es de complexión delgada y tiene los ojos marrones, el pelo castaño, largo y liso. Según la información difundida por los cuerpos policiales y ha podido recoger el medio ‘Granada Hoy’, la última ves que se la vio llevaba puesto una camiseta negra de tirantes con un pantalón vaquero corto y zapatillas deportivas blancas con detalles en dorado.

Teléfono de contacto

La Policía ha pedido la colaboración ciudadana pidiendo que se comunique cualquier información que se tenga sobre la menor para facilitar el encuentro de Lucía. Para aportar información se puede llamar al 091 de la Policía Nacional o al 116000 de ANAR, teléfono de ayuda para casos de niños y adolescentes desaparecidos.