La familia del empresario burgalés desaparecido en aguas italianas pide ayuda para que continúe su búsqueda en aguas italianas

Así avanza la búsqueda del empresario burgalés desaparecido al caer al mar desde su barco en una travesía a Grecia

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La familia de Juan José Mutilba, el empresario burgalés desaparecido el martes 18 de agosto en Italia al caer de su barco cuando realizada un viaje entre la costa de Sicilia y Grecia, insiste en reclamar la colaboración del Gobierno de España para que se mantenga la búsqueda: "Es la única esperanza".

"Lo único que queda es que el Ministerio del Interior, o el de Exteriores, se ponga en contacto con nosotros y ayude a las autoridades italianas", ha insistido su hijo, Sergio Mutilba, que en declaraciones a EFE este miércoles ha explicado que la búsqueda prosigue por el momento, pero para mantenerla activa España debe colaborar.

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La familia espera que España se implique en la búsqueda

En la reunión que mantuvieron ayer la hermana del empresaria, y tía de Sergio, con el Consulado de España en Roma ya les confirmaron que Italia mantenía la búsqueda activa, que el dispositivo peinaba la zona en la que desapareció, a unas 150 millas de la costa de Siracusa, entre cuatro y cinco veces al día.

También les indicó que, para que la Guardia Costera italiana continúe buscando, dado que ha pasado más de una semana de la desaparición, España debía implicarse con medios propios, y eso es lo que está esperando la familia: "Es la única esperanza de poder seguir buscándole", ha insistido su hijo.

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Saben que desde Salvamento Marítimo "están intentando hacer todo lo posible", pero ningún ministerio se ha puesto en contacto con ellos; también que Italia está implicada, pero son conscientes de que a medida que pasan los días se hace más complicado encontrarlo, por eso la familia mantiene la presión en Italia y España.

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Más de una semana desaparecido

El empresario Juan José Mutilba, de 66 años, salió en su embarcación junto a su mujer el lunes 17 desde Siracusa con destino a la ciudad Pilos, en Grecia. La desaparición se produjo el martes, cuando cayó de su barco tras pescar un atún y resbalar con la sangre, según ha explicado la familia.

La familia ha explicado que la mujer "no supo reaccionar" en el momento; tampoco conocía el funcionamiento del barco, que habían adquirido unos meses antes, y además aunque intentó llamar a emergencias, no consiguió cobertura, por lo que estuvo tres días navegando a la deriva e incomunicada.

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Finalmente, el pasado viernes consiguió cobertura y llamó a un amigo de la familia, quien avisó a Salvamento Marítimo de España, y ellos a Italia y Grecia. La mujer fue rescatada cerca de Pilos y, desde entonces, se ha mantenido activo el operativo de búsqueda del empresario.