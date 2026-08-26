La Policía Nacional ha detenido en Tarragona a un peligroso fugitivo reclamado por la justicia italiana

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La Policía Nacional ha detenido en Tarragona a un peligroso fugitivo reclamado por la justicia italiana, apodado 'maestro de las fugas' porque se ha escapado de cuatro cárceles, la última vez de una prisión de máxima seguridad en Italia tras serrar los barrotes de las ventanas y descolgarse con unas sábanas anudadas, en diciembre de 2025.

Según ha informado este miércoles la Policía Nacional, el delincuente vivía en un barrio de Tarragona, donde fue arrestado tras mostrar una fuerte oposición y cuanto iba acompañado de varios compatriotas suyos que intentaron impedir su detención. Uno de los acompañantes golpeó a dos agentes, que resultaron lesionados, y después huyó en medio de “la gran concentración de personas” que se encontraba en la calle durante el operativo.

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La policía asegura que este individuo está identificado y pendiente de detención por un delito de atentado a agente de la autoridad. Además, los Mossos d’Esquadra intervinieron una pistola Sig Sauer, que, según un testigo, arrojó uno de los delincuentes entre unos matorrales.

Se presentaba con una documentación falsa

Una vez en dependencias policiales, el ‘maestro de fugas’ se identificó con una documentación falsa, por lo que también le atribuyen un delito de falsedad documental. Además, se da la circunstancia de que con esta identidad falsa el delincuente tenía un antecedente policial en Girona por tenencia de armas y explosivos.

Entre las pertenencias del detenido había dos billetes de 500 euros que, al parecer, son falsos, por lo que han sido remitidos a la Brigada de Investigación del Banco de España. El detenido fue puesto a disposición judicial y el juez decretó su ingreso en prisión provisional incomunicada y sin fianza en el centro penitenciario de Mas Enric, en El Catllar, en Tarragona, a la espera de su extradición a Italia.

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El ‘maestro de fugas’ se había escapado de cuatro prisiones: en 2009 de Terni (Italia); en 2013 de Parma (Italia) y, ese mismo año, huyó de una cárcel belga donde utilizó una pirámide humana para escalar muros. En diciembre de 2025, se fugó de una prisión de máxima seguridad en Italia, tras serrar los barrotes de las ventanas para descolgarse después utilizando sábanas anudadas.