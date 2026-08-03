Se trata de uno de los fugitivos más buscados de Suecia

El detenido usaba armas de guerra y explosivos en sus ataques y llegó a adiestrar a jóvenes en su espiral criminal

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BarcelonaUno de los fugitivos más buscados por las autoridades de Suecia por su presunta implicación en veinte delitos de extrema violencia cometidos en 2024 contra grupos criminales, entre ellos asesinatos, ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional en Sitges, Barcelona.

Estrechamente vinculado al conocido como el 'Pablo Escobar de Suecia', el detenido fue arrestado la madrugada del pasado 1 de agosto en una vivienda unifamiliar de un vecindario de alto nivel de Sitges donde se ocultaba, ha informado este lunes la Policía.

El detenido usaba armas de guerra y explosivos en sus ataques, llegando a adiestrar a jóvenes en una espiral criminal

Según han explicado las autoridades, con la finalidad de desestabilizar a grupos criminales y provocar conflictos entre ellos, el detenido participó presuntamente en una veintena de delitos a lo largo del citado 2024. Para llevar a cabo sus ataques, el acusado utilizaba armas de guerra, de fuego y explosivos, algunos de los cuales acabaron con la muerte de personas de otros grupos delictivos.

Además, se le acusa de adiestrar a jóvenes que habían sido reclutados para realizar las ejecuciones y los ataques organizados, a quienes entrenaba para usar las armas y explosivos que él mismo les proporcionaba, según los investigadores suecos.

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El delincuente permanecía escondido ante la reclamación policial que pesaba sobre él

Las investigaciones comenzaron en junio de 2025 en el marco de la Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos (ENFAST, por sus siglas en inglés) y tras varios meses de intercambio de información entre las autoridades españolas y suecas, determinaron que el fugitivo estaba oculto en Sitges.

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En consecuencia, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en los alrededores del inmueble donde residía, una casa unifamiliar que no abandonaba más allá del jardín que la rodeaba, consciente de la reclamación que pesaba sobre él, según la policía.

Ante la peligrosidad del sospechoso y la posibilidad de que tuviera armas y explosivos a su alcance dentro del inmueble, los agentes solicitaron la entrada y registro del domicilio en virtud de la Orden Europea de Investigación, y procedieron a su detención durante la madrugada del 1 de agosto.