Los Mossos han detenido a cinco hombres por amenazar y retener a punta de pistola a otro varón en un piso de Lloret de Mar, Girona

En una emergencia cada segundo cuenta: la policía explica lo que hay que decir cuando llamas al 091

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Lloret de MarLos Mossos d’Esquadra han detenido a cinco hombres que, el martes por la noche, armados con pistolas, retuvieron a otro individuo en un piso del barrio de Fenals de Lloret de Mar (Girona).

Según fuentes cercanas al caso, poco después de las diez de la noche, el servicio de emergencias 112 recibió una alerta según la que varios individuos armados habían retenido y amenazado en la calle Cienfuegos de Lloret a un vecino de la zona.

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Los detenidos podrían pertenecer a algún grupo mafioso

Las cinco patrullas que se presentaron en el lugar, en la zona residencial de Fenals, no vieron nada raro, por lo que los agentes acudieron al domicilio de la víctima que les facilitaron los testigos.

La víctima, quien según fuentes cercanas al caso tiene antecedentes, les abrió la puerta y confirmó que le retenían contra su voluntad y le amenazaban.

Los agentes detuvieron a los cinco sospechosos que estaban en el domicilio y que, al igual que la víctima, eran de nacionalidad turca, como presuntos autores de un delito de amenazas y coacciones y otro de tenencia ilícita de armas.

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Según fuentes cercanas al caso, los Mossos investigan la posibilidad de que los detenidos pertenezcan a algún grupo mafioso y que el caso pueda estar relacionado con el tráfico de drogas y de armas.

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A través de la Interpol, los investigadores intentan obtener información sobre los detenidos y saber dónde estaban establecidos antes de llegar a España, si les constan antecedentes y cuál era el motivo de su actuación de este martes.

Los Mossos quieren determinar si las tres pistolas incautadas están relacionadas con algún otro delito, ya sea en España o en otro país.

Los detenidos permanecen encarcelados en las dependencias del Área Básica Policial de Blanes a la espera de pasar a disposición de juzgado de instrucción de guardia de la misma localidad.