En una emergencia cada segundo cuenta: la policía explica lo que hay que decir cuando llamas al 091

En ciudades como Madrid, el 091 responde en menos de cinco segundos desde que se marca el número

La policía alerta sobre la estafa de la urgencia hospitalaria: dinero para salvar la vida de un familiar

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La Policía Nacional ha publicado un vídeo en TikTok que ha circulado más que la mayoría de sus campañas. El motivo es simple: plantea una pregunta que la mayoría de la gente nunca se ha hecho, y cuya respuesta puede marcar la diferencia a la hora de salvar una vida o no. La pregunta es: ¿sabes qué decir cuando llamas al 091?

La respuesta lógica es que sí. Pero la realidad es que en una emergencia real, bajo la presión del pánico y el miedo, la mayoría de las personas no saben qué información dar primero, cómo organizarla ni cuánto tiempo tienen para transmitirla. Y eso es importante. En ciudades como Madrid, el 091 responde en menos de cinco segundos desde que se marca el número. El tiempo de respuesta es extraordinario. Lo que ocurra en los treinta segundos siguientes depende en gran medida de quien llama.

El protocolo que la policía quiere que te sepas de memoria

La agente que aparece en el vídeo institucional explica el protocolo en cuatro pasos, en este orden:

Ubicación: "Lo primero: indica el lugar exacto, calle, número, localidad y cualquier referencia cercana." La ubicación va antes que cualquier otra cosa porque sin ella los agentes no se pueden mover. Si no saben dónde ir, el resto de la información no sirve de nada. Si estás en la calle y no conoces el nombre exacto, aporta referencias visuales, que pueden ser un comercio, un edificio singular, un semáforo, lo que tengas a la vista vale. Qué está pasando: "Explica qué está ocurriendo de forma breve y clara, por ejemplo si se trata de una pelea, un robo o si hubiera una persona inconsciente." No hace falta relatar la historia completa. Los operadores del 091 necesitan saber el tipo de incidente para activar el protocolo adecuado y enviar los recursos correctos. Descripción de personas y vehículos: "Si puedes, aporta descripciones: ropa, número de personas, vehículos y dirección de huida." Estos datos son críticos cuando hay sospechosos que pueden darse a la fuga antes de que lleguen los agentes. No es necesario ir al detalle, valdría con datos como el color de la ropa, si se trata de hombres o mujeres, si se iban a pie o en coche… Cualquier dato suma. Mantén la calma y no cuelgues: "Mantén la calma y no cuelgues hasta que te lo indiquen." Los operadores pueden necesitar más información, pueden estar coordinando la llegada de otros servicios o pueden tener instrucciones de seguridad que darte. Colgar antes de que te lo pidan puede complicar la respuesta.

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091, 112 y el resto: cuándo usar cada uno

El 091 no es lo mismo que el 112, aunque en una emergencia los dos funcionan. El 112 es el número único europeo de emergencias, gratuito, operativo 24 horas, que centraliza todas las alertas y las deriva al servicio correspondiente: policía, bomberos o servicios sanitarios. Es la opción universal cuando no sabes exactamente qué recurso necesitas.

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El 091 conecta directamente con las salas de coordinación de la Policía Nacional, sin intermediarios. Es el número a utilizar cuando la emergencia es de carácter policial: un delito en curso, una agresión, un robo, una amenaza, una situación de violencia doméstica. Para emergencias médicas, el número específico es el 061. Para incidentes de ámbito municipal, el 092 conecta con la Policía Local.

Cuándo no llamar al 091

La Policía Nacional recuerda que el 091 debe reservarse exclusivamente para emergencias reales. Las consultas administrativas, las denuncias de hechos pasados o cualquier asunto que no requiera intervención inmediata tienen otros canales: las comisarías, los teléfonos administrativos o la sede electrónica del Cuerpo Nacional de Policía.

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Las llamadas falsas o fraudulentas al número de emergencias constituyen una infracción administrativa y pueden derivar en responsabilidades penales si obstaculizan gravemente el servicio. Además, cada llamada innecesaria satura las líneas y retrasa la atención de emergencias reales donde puede estar en juego la vida de alguien.

Y si en el momento en que llamas no puedes hablar abiertamente, ya sea porque el agresor está presente o porque la situación de peligro no te permite hacerlo, los operadores están entrenados para identificar estas circunstancias. Pueden trabajar con respuestas monosilábicas o códigos sencillos. Lo importante es no colgar.