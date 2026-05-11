Carlos Plá Valencia, 11 MAY 2026 - 17:44h.

Según la víctima, el hombre la tenía retenida contra su voluntad desde finales de abril con la amenaza de difundir imágenes íntimas de la mujer entre sus conocidos

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La Policía Local de Orihuela (Alicante) ha detenido a un hombre acusado de retener a una mujer con la que convivía contra su voluntad en un domicilio del municipio durante más de una semana.

Los hechos se produjeron este domingo por la tarde cuando una mujer pidió ayuda a la Policía Local tras lograr escapar de una vivienda en la que, según manifestó, permanecía retenida desde finales del pasado mes de abril.

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Una patrulla localizó a la mujer visiblemente alterada y llorando en plena vía pública. La víctima explicó a los agentes que acababa de escapar del domicilio donde convivía con un hombre que le impedía salir de la vivienda contra su voluntad.

Amenazas y coacciones

Durante la intervención, la mujer aseguró que llevaba varios días sufriendo amenazas y coacciones continuadas. Según relató, el hombre la amenazaba con enviar fotografías y vídeos íntimos a familiares y conocidos si abandonaba la vivienda.

La mujer explicó que, para poder salir de la casa, tuvo que contactar previamente con el hijo del detenido utilizando como excusa que iba a realizar unas compras. Tras abandonar el inmueble, el hombre habría comenzado presuntamente a difundir imágenes y vídeos de carácter íntimo entre personas cercanas a la víctima.

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Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Local de Orihuela Costa, que localizaron al presunto autor en la vivienda situada en la urbanización de La Florida. Tras entrevistarse con ambas partes y realizar las comprobaciones oportunas, los agentes procedieron a la detención del hombre acusado de los delitos de detención ilegal, coacciones, violencia de género, agresión sexual y revelación de secretos.

La víctima fue trasladada para formalizar la correspondiente denuncia, mientras que el detenido quedó a disposición de la Guardia Civil de Pilar de la Horadada (Alicante) junto con las diligencias instruidas por la Policía Local de Orihuela.