La Guardia Civil investiga las causas que han originado la explosión del material pirotécnico en Noáin, Navarra

47 atendidos por heridas tras estallar varios cohetes entre la multitud en el arranque de fiestas de Noáin, Navarra

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NavarraGuardia Civil de Navarra ha asumido la investigación sobre la explosión accidental de varios cohetes durante el inicio de las fiestas de Noáin, que ha provocado el traslado de tres heridos al Hospital Universitario de Navarra y la atención de 47 personas por heridas leves.

El suceso ha tenido lugar sobre las 12 horas ante el balcón del Ayuntamiento, desde donde se lanzan los cohetes que anuncian el inicio de las fiestas. En concreto, la Guardia Civil ha iniciado la correspondiente inspección técnica ocular en el interior del balcón y la toma de declaraciones a los testigos presenciales para esclarecer los motivos exactos por los que se ha iniciado la ignición del material pirotécnico.

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La explosión se ha producido en el balcón del Ayuntamiento

Según han explicado desde el Instituto Armado, el incidente se ha producido en el interior del balcón del Ayuntamiento de la localidad, donde varios cohetes han prendido de forma accidental, lo que ha provocado una fuerte explosión en una zona especialmente concurrida debido a la gran multitud de personas que se encontraba congregada en el lugar para presenciar el comienzo de las fiestas.

Se ha desplegado un dispositivo asistencial y preventivo con dotaciones sanitarias trasladadas de urgencia hasta el punto donde se han atendido a las personas afectadas por el impacto de la detonación, realizando un triaje médico prioritario.

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A pesar del elevado número de afectados, la intervención médica ha determinado que la gran mayoría presentaba cuadros leves que no revestían gravedad.

No obstante, han sido trasladadas en ambulancia tres personas hasta las instalaciones del Hospital Universitario de Navarra (HUN) para su "exhaustiva valoración y atención especializada", quedando dos de ellas ingresadas con pronóstico reservado. Las autoridades sanitarias ha confirmado que la totalidad de los heridos se encuentran fuera de peligro vital.

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Los agentes de la Guardia Civil desplegados en el operativo han asegurado el perímetro de seguridad en torno al edificio consistorial para garantizar la labor asistencial.