Muere un hombre de 61 años en la explosión de un semisótano de Moratalaz, en Madrid

Un hombre de 61 años ha fallecido en la madrugada de este domingo en la explosión y posterior incendio registrados en un semisótano de un bloque de viviendas

Para atender esta incidencia, han sido movilizadas diez dotaciones de los Bomberos

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Un hombre de 61 años ha fallecido en la madrugada de este domingo en la explosión y posterior incendio registrados en un semisótano de un bloque de viviendas situado en la calle Hacienda de Pavones, en el distrito madrileño de Moratalaz, ha informado el 112 de esta comunidad autónoma.

La explosión, en los cuartos trasteros del edificio

La explosión se ha registrado en los cuartos trasteros del edificio, donde los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han evacuado a la persona fallecida.

"Tras la evacuación, hemos iniciado la extinción del incendio provocado tras la explosión. Y a partir de ahí, hemos estado controlando y confinando las personas en las viviendas del edificio", ha indicado Roberto González, oficial de los Bomberos, quien ha añadido que han "ventilado toda la zona de trasteros y la escalera", así como han revisado que no hubiera más afectados.

Para atender esta incidencia, han sido movilizadas diez dotaciones de los Bomberos, efectivos del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA112), que han prestado apoyo psicológico a los familiares, así como agentes de la Policía Nacional que se han hecho cargo de la investigación de lo ocurrido. E