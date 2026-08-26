47 personas han tenido que ser atendidas al estallar varios cohetes entre la multitud en el arranque de fiestas de Noáin, Navarra

María Chivite ofrece la colaboración del Gobierno de Navarra en Noáin y desea una pronta recuperación a los heridos

Compartir







NoáinUn total de 47 personas han sido atendidas este miércoles en el centro de salud de Noáin, todas ellas con heridas de carácter leve, tras estallar varios cohetes entre la multitud durante el chupinazo que daba inicio a las fiestas de la localidad.

Estas personas presentaban dolores de oído, quemaduras y lesiones leves y ninguna de ellas ha precisado de traslado al hospital, según han informado fuentes del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.

PUEDE INTERESARTE Una explosión en el puerto de Róterdam deja al menos una persona muerta y varios heridos

La explosión del material pirotécnico

Por otro lado, tres hombres han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra por quemaduras. Se trata de varones de 53, 54 y 41 años que están en proceso de valoración.

El suceso ha tenido lugar sobre las 12 horas en la plaza de los Fueros, ante el balcón del Ayuntamiento de Noáin, desde donde se lanzan los cohetes que anuncian el inicio de las fiestas.

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre de 61 años en la explosión de un semisótano de Moratalaz, en Madrid

Al lugar han sido movilizados Bomberos de Cordovilla, ambulancia de soporte vital avanzado, ambulancia de soporte vital básico, equipo médico, Policía Local, Policía Foral y Guardia Civil. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Chivite ofrece la colaboración del Gobierno de Navarra en Noáin y desea una pronta recuperación a los heridos

Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha ofrecido este miércoles al alcalde de Noáin el apoyo y la colaboración del Ejecutivo foral después de que tres personas hayan sido trasladas al Hospital Universitario de Navarra y más de 40 hayan sido atendidas por heridas leves tras la explosión de varios cohetes entre la multitud durante el inicio de las fiestas de Noáin.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La presidenta ha deseado el "pronto restablecimiento" de los heridos. "Me he puesto en contacto con el alcalde para conocer de primera mano los hechos así como mostrar nuestro apoyo y la colaboración del Gobierno de Navarra en todo lo que sea preciso", ha señalado Chivite en un mensaje en la red social X.