Claudia Barraso 13 AGO 2026 - 16:23h.

Las autoridades siguen investigando lo ocurrido, pero se conoce que la explosión se produjo en una empresa de almacenamiento

Un muerto y varios heridos por la explosión de un tanque de combustible en Telde, Gran Canaria

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Una persona ha muerto y varias más han resultado heridas este jueves como consecuencia de una explosión en un tanque de almacenamiento de una empresa energética en el puerto de Róterdam, al sur de la capital de Países Bajos, Ámsterdam.

"Se ha producido una explosión alrededor de las 11:30 horas en Moezelweg. Estamos investigando lo sucedido. Se ha acordonado la zona y la Inspección de Trabajo acudirá al lugar. Varias personas resultaron heridas en la explosión y una persona ha fallecido", ha indicado en un breve mensaje en redes sociales la Policía de Róterdam.

La explosión ha sido registrada en un tanque de almacenamiento en las instalaciones de Gunvor Energy, una refinería ubicada en Moezelweg, durante una serie de trabajos de mantenimiento en varias tuberías, según ha informado la cadena regional Rijnmond.

Sobre los heridos y la persona fallecida

Róterdam es el puerto más grande de Europa y alberga multitud de refinerías de petróleo, terminales de gas natural licuado y múltiples instalaciones petroquímicas según ha confirmado el medio ‘Reuters’. Algunas de estas empresas como ‘Shell’ ha confirmado que sus instalaciones no han sufrido ningún tipo de daño.

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Sin embargo, las autoridades siguen investigando lo ocurrido para esclarecer las causas que llevó a la explosión que ha acabado con la vida de una persona y que deja a varias heridas de gravedad. Las víctimas, de las cuales los agentes a cargo de la investigación no han compartido su identidad, estaban en la zona, se desconoce si eran trabajadores de la empresa que sufrió la explosión.

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Los heridos fueron atendidos por los servicios de emergencia del país y trasladados al centro médico para ser atendido y que los médicos puedan valorar la gravedad de sus heridas, que podrían estar relacionadas con quemaduras provocadas por la explosión que se produjo a media mañana en el puerto, en una de las empresas.