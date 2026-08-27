Claudia Barraso 27 AGO 2026 - 19:38h.

El agua del jacuzzi tenía muy mal olor y estaba turbia cuando los agentes llegaron a la casa donde murió el matrimonio

La investigación sobre la pareja muerta en un jacuzzi de Cullera: la Guardia Civil, a la espera de los resultados de las autopsias

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La Guardia Civil sigue tratando de esclarecer los hechos en torno a las incógnitas que rodean la muerte del matrimonio irlandés que fueron encontrados muertos en el jacuzzi de su casa de lujo en la urbanización Cap Blanc de Cullera. Sus dos hijos menores, de 14 y 16 años fueron los que tuvieron que avisar a las autoridades de la terrible escena.

Desde un primer momento se intuía que la familia era adinerada por la localización de su casa, pero todavía las autoridades no han querido trasladar la identidad del matrimonio fallecido en extrañas condiciones, solo se conoce que ella tenía 45 años y el 50, además de que eran de origen irlandés. Según ha confirmado el medio ‘El Levante’, la mujer pertenecía a una familia muy conocida y con gran poder adquisitivo que están afincados en el condado de Monaghan, muy cerca de la capital.

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El marido era de Australia y también era muy conocido en la región, pero llevaba viviendo junto a su mujer fuera del país durante una década por cuestiones de trabajo. Además, según confirma el mismo medio, las autoridades barajan que la mujer pudo resbalarse cuando estaba intentando de salir del jacuzzi y darse un mal golpe con los escalones sobresalientes, donde la Policía encontró restos de sangre.

El jacuzzi tenía mal olor y el agua estaba turbia

Además, cuando los agentes llegaron hasta la casa, pudieron comprobar que el agua del jacuzzi tenía muy mal olor además de que estaba turbia. Por lo que se completa otra posibilidad: que el mecanismo no funcionase correctamente y se produjese alguna obstrucción o una mala mezcla de las sustanciad del agua. Todas esas opciones están a la espera de ser confirmadas por los resultados de la autopsia.

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Aunque la principal hipótesis que estudian es que, la mujer se cayese primero al intentar salir del jacuzzi, su marido fuese a ayudarla y cayese también golpeándose la cabeza, o si por el contrario alguna sustancia del agua pudiera haber entrado en sus organismos y de ahí que los dos aparecieran muertos dentro del jacuzzi y no fuera.