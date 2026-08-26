Varias líneas de investigación en la muerte del matrimonio de Cullera: la autopsia deberá esclarecer qué ocurrió

Los hijos del matrimonio irlandés hallado muerto en Cullera ya están con tres familiares

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Las autoridades siguen investigando la muerte de una pareja de irlandeses en su vivienda de Cullera, en Valencia. Sus dos hijos menores, de 14 y 15 años, encontraron los cuerpos sin vida de sus padres en el jacuzzi de la vivienda y avisaron a un vecino, que dio la voz de alarma.

Según informa Clara Boluda, periodista de 'Informativos Telecinco' desplazada hasta el lugar de los hechos, el caso continúa abierto y son varias las líneas de investigación que permanecen abiertas para esclarecer qué ocurrió debido al estado en el que se hallaron los cadáveres. La pareja, de 50 y 45 años, fue localizada en el interior del chalet que tenía alquilado en el complejo Colina del Sol, en la cima de la colina de Cap Blanc.

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Los cuerpos fueron encontrados desnudos y con aparentes heridas punzantes sobre las 17:00 horas de este pasado martes, cuando los menores regresaron a la vivienda. Fueron ellos mismos quienes descubrieron la escena y pidieron ayuda.

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Los investigadores analizan las heridas punzantes: hay numerosas líneas de investigación

Por el momento, los investigadores mantienen abiertas distintas hipótesis. No se observaron signos aparentes de violencia y, según fuentes próximas a la investigación, tampoco se descarta que las muertes puedan estar relacionadas con el consumo de drogas. Será la autopsia la que determine las causas de los fallecimientos y permita esclarecer qué sucedió en el interior de la vivienda.

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Los dos menores, que no hablan español y se encontraban en estado de 'shock', permanecieron acompañados en todo momento por una psicóloga y una trabajadora social del Ayuntamiento de Cullera. Esta madrugada, tres familiares llegaron desde Irlanda para hacerse cargo de ellos y de los trámites necesarios.

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El suceso ha causado una gran conmoción en la zona, especialmente por las circunstancias en las que fueron encontrados los cuerpos y porque fueron sus propios hijos quienes descubrieron a sus padres sin vida.