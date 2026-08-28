Un excursionista de 26 años ha muerto al caer por una pendiente en la zona del Estany Gémena de Dalt, en la Vall de Boí

Un excursionista polaco cae en una zona rocosa y muere por el impacto en Val d'Aran, Lleida: investigan el supuesto accidente

Compartir







Un excursionista de 26 años ha muerto este viernes al caer por una pendiente en la zona del Estany Gémena de Dalt, en la Vall de Boí (Lleida).

Según han informado los Bomberos, a las 12:47 horas han recibido el aviso de un excursionista que alertaba que su compañero había caído por una pendiente hasta una zona de difícil acceso y que no contestaba.

Los Bomberos han desplazado al lugar a un helicóptero de rescate de la Unidad de Medios Aéreos con personal del Grupo de Actuaciones Especiales y un médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Los efectivos de los Bomberos han localizado a las 13:18 horas el cuerpo del montañero, que ya estaba muerto, según ha certificado el médico del SEM.

PUEDE INTERESARTE Un turista estadounidense de 30 años muere al ser alcanzado por un rayo cuando escalaba una zona prohibida del volcán Etna

Los Bomberos se han quedado en el lugar custodiando a la víctima

Los Bomberos se han quedado en el lugar custodiando a la víctima mientras se trasladaba a su acompañante hasta Pont de Suert (Lleida), donde ha recibido atención psicológica por parte del SEM. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación sobre la muerte de este excursionista.

Por el momento, las autoridades no han precisado más información sobre la identidad del fallecido y tampoco los motivos por los que se produjo la muerte, solo que el joven cayó por una pendiente mientras se encontraba haciendo una excursión.

Fue otro de sus compañeros que se encontraban haciendo la ruta con él, que alertó de que el joven había caído por una pendiente y que había caído una zona de muy difícil acceso y que el llamarle por su nombre para saber si se encontraba en buen estado, no contestaba.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, los servicios de emergencia hicieron todo lo posible por salvarle la vida, pero no tuvieron éxito y el golpe fue tan fuerte que murió casi en el acto. Aún así, las autoridades han abierto una investigación para esclarecer los hechos que llevaron a la muerte del joven.