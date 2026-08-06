Agencia EFE Claudia Barraso 06 AGO 2026 - 19:15h.

Los bomberos encontraron su cuerpo y pese a sus esfuerzos por salvarle la vida, terminó falleciendo en la montaña

La muerte del alpinista vasco Félix Iñurrategi, cuyo cuerpo se tragó el Himalaya hace 26 años

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Un excursionista polaco murió ayer al caer en una zona rocosa en la montaña en los alrededores de Saboredo, en la Val d'Aran (Lleida), según ha informado este jueves el Conselh Generau d'Aran.

La sala de control de los Bomberos de Aran recibió hacia las 17:00 horas de ayer el aviso, a través del teléfono de emergencias 112, de que una persona había sufrido una caída en una zona rocosa. Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, no consiguieron salvar al hombre y cuando encontraron su cuerpo ya era demasiado tarde.

Efectivos del grupo de rescate de montaña se desplazaron en helicóptero hasta el lugar, donde comprobaron que el excursionista, de nacionalidad polaca, estaba muerto, por lo que se activó el protocolo judicial correspondiente y se entregó la custodia del cuerpo a los Mossos d'Esquadra.

Un excursionista ha perdido la vida al sufrir un accidente en la Vall d’Aran cuando cayó en la montaña y falleció a causa del impacto. El hombre es de nacionalidad polaca y, aunque recibió la atención de los bomberos, no pudieron hacer nada por salvar su vida.

La custodia del cuerpo pasó a los Mossos

Los bomberos fueron quienes activaron el procedimiento de muerte judicial y la custodia del cuerpo pasó a los Mossos d’Esquadra e investigan su defunción. Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco de la tarde en Saboredo, según ha confirmado el medio ‘El Caso’.

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El hombre estaba haciendo una excursión por la zona cuando, por causas que se desconocen, se precipitó por la montaña. Los servicios de emergencia recibieron el aviso y los bomberos fueron los encargados de movilizar un helicóptero de rescate con dos miembros del Grupo de Rescate de Muntaya para tratar de asistir a las víctimas. Las autoridades localizaron al individuo y recuperaron el cuerpo, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida.