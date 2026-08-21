Los fallecidos esta semana en el Pirineo aragonés son un ciudadano francés y un estadounidense

Fallece la joven de 18 años que sufrió una caída de unos 30 metros en el monte Anboto, Vizcaya

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La Guardia Civil ha informado del fallecimiento de dos personas, esta semana, en el Pirineo aragonés: han sido dos hombres, un ciudadano francés, que murió este lunes, a causa de un infarto en el entorno de Hecho, y de un excursionista estadounidense, que sufrió una caída en la Colada de Pineta (Bielsa) cuando hacía senderismo.

El instituto armado ha explicado que el ciudadano francés, es un vecino de Bayona de 63 años, que los efectivos de rescate localizaron, después de recibir el aviso a las 14.50 horas del lunes, cuando se encontró ya fallecido en la senda de los Ganchos, probablemente de un infarto.

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Muere cuando hacía senderismo en Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido

La segunda muerte de la semana en el Pirineo ha ocurrido este miércoles, después de que un hombre, de 56 años, residente en Florida (EEUU) sufriera una caída en el entorno del Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido mientras practicaba senderismo.

El instituto armado recibió el aviso a las 17.18 horas y hasta la Colada de Pineta (Bielsa) se desplazaron el Greim Boltaña y la Unidad Aérea de Benasque, donde al fallecido, junto a tres acompañantes. El hombre, que había sufrido una caída en vertical presentaba lesiones no compatibles con la vida.

Sus tres acompañantes, una mujer española de 51 años, vecina de Florida, un hombre español de 45, vecino de Alcorcón (Madrid), y otro mexicano de 53, también vecino de Florida, se encontraban en estado de shock.

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El cuerpo sin vida del senderista fue evacuado en helicóptero a Boltaña para que los servicios funerarios lo trasladaran al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza. Los otros tres senderistas, ilesos, fueron evacuados al Parador de Bielsa, para continuar desde allí por sus propios medios.