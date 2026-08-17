Un turista estadounidense de 30 años ha muerto cuando escalaba el volcán Etna al ser alcanzado por un rayo

La actividad eruptiva del volcán Etna obliga a cerrar parte del espacio aéreo de Sicilia, Italia

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CataniaUn excursionista estadounidense de 30 años ha muerto tras ser alcanzado por un rayo en el volcán italiano del Etna (Sicilia, sur) donde estaba escalando por una zona restringida, informan este lunes los medios italianos.

El suceso ocurrió en la tarde-noche del pasado domingo 16 de agosto, cuando este turista, que se encontraba en una zona de difícil acceso y prohibida al público, fue sorprendido por una fuerte tormenta eléctrica y alcanzado por una descarga eléctrica.

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El aeropuerto de Catania en Sicilia vuelve a restringir los aterrizajes por el Etna

Fue rescatado ya en estado muy grave por los bomberos, que lo trasladaron de urgencia en un helicóptero al Hospital Canizzaro de la ciudad de Catania, pero falleció antes de llegar al centro sanitario.

La actividad eruptiva del Etna de los últimos días, además de provocar restricciones y suspensiones de vuelos en el aeropuerto de Catania en plena temporada estival, ha suscitado la curiosidad de viajeros y turistas, que se acercan al volcán para contemplar las coladas de lava.

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Además, las nuevas emisiones de cenizas del Etna han vuelto a restringir parcialmente el tráfico aéreo en el aeropuerto de Catania-Fontanarossa en Sicilia, permitiendo solo el aterrizaje de cinco aviones por hora hasta las 14.00 horas de este lunes, mientras que no hay restricciones para las salidas.

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El aeródromo ha indicado que irá informando sobre la evolución de la situación a lo largo del día y ha pedido a los pasajeros que consulten con sus aerolíneas el estado de sus vuelos, tal y como recoge 'DPA'.

La situación del centro de Catania había vuelto a la normalidad este pasado sábado tras rebajarse el nivel de alerta del volcán, y después de una semana de interrupciones que se saldaron con más de 1.000 vuelos cancelados y 100.000 viajeros afectados.

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Además, este cierre del espacio aéreo afectará a un gasto turístico de entre 13 millones y 24 millones de euros, tal y como reflejan las estimaciones preliminares de la asociación sectorial Assoesercenti.

El volcán Etna, que supera los 3.300 metros de altura, entra en erupción con regularidad y se encuentra bajo vigilancia constante. La programación aérea depende de la actividad del volcán, así como de la dirección del viento y de la concentración de ceniza en el aire.