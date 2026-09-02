Un taxista ha sido asesinado a tiros en Azpeitia, Guipúzcoa, tras ser embestido por un coche

El taxista asesinado en Guipúzcoa conducía su vehículo cuando ha sido embestido por otro coche: el conductor bajó y le disparó varios tiros

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GuipúzcoaConmoción en la localidad guipuzcoana de Azpeitia tras el asesinato a tiros de un taxista de 30 años. El crimen en el que ha fallecido este conductor profesional ha ocurrido cuando el taxista ha sido embestido por detrás por otro coche. Según el relato de testigos presenciales recogido por el medio local 'Azpeitia Guka', un vehículo ha embestido al taxi de color negro que conducía la víctima en este punto, tras lo que el conductor del coche que ha provocado el accidente ha disparado varias veces sobre el taxista.

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En concreto, los disparos se han producido cuando los conductores de ambos vehículos bajaron de sus coches y, entonces, el taxista de 30 años recibió varios tiros. Acto seguido el presunto autor se dio a la fuga. El taxista ha sido asesinado este martes en Azpeitia sobre las 20:15 horas en la Avenida Artzubia de Azpeitia, en las proximidades del campo de fútbol de Garmendipe. Tras los disparos, los servicios de emergencias se han dirigido al lugar y los sanitarios han intentado reanimar a la víctima, que ha fallecido en el lugar. También han acudido varias patrullas de la Ertzaintza de la Policía Local de Azpeitia.

El taxista asesinado a tiros, un DJ que había trabajado en Ibiza y que ejercía ahora como taxista

Según ha relatado a EFE un conocido de la víctima, se trata de un hombre vecino de Azpeitia, de entre 30 y 40 años, que actualmente ejercía como taxista, pero que anteriormente había trabajado como DJ e "incluso solía ir a pinchar a Ibiza".

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Se trata de una persona muy conocida en la localidad guipuzcoana, de algo más de 15.000 habitantes, según infroman desde EFE.

Agentes de unidades de investigación de la Ertzaintza continúan pasadas las 23:30 en el lugar recabando pruebas, mientras que el cuerpo del hombre fallecido ha sido cubierto con un biombo en espera de que se lleve a cabo el levantamiento del cadáver.

Se busca al autor de los disparos que ha huido tras matar al taxista de 30 años

La Ertzaintza ha informado, en un escueto comunicado, de que ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de un hombre que ha recibido un disparo y que en estos momentos busca al autor de los hechos.

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La Policía Autonómica ha establecido controles en varios puntos del entorno de Azpeitia para tratar de localizar el coche en el que ha huido el autor de los disparos.