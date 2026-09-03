Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre desaparecido en una granja de Muxía, A Coruña

Un residente ha informado a la Policía Local de que había encontrado el cuerpo sin vida del desaparecido en la noche de este jueves

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Un hombre, cuya desaparición ha sido denunciada este jueves por la tarde, ha sido hallado muerto esta noche en una granja de Baiuca, en el término municipal de Muxía (A Coruña), ha informado el 112 de Galicia.

Emergencias ha recibido el aviso de la desaparición a las 19:00 horas, momento en el que ha movilizado a agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local y a efectivos del Grupo de Voluntarios de Protección Civil de Muxía, quienes han iniciado la búsqueda, ha indicado esta misma fuente en un comunicado, en el que no ha facilitado más datos del fallecido.

Un residente ha informado a la Policía Local de que había encontrado el cuerpo sin vida del desaparecido alrededor de las 22:00 horas en la zona indicada.