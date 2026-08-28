Iván Sevilla 28 AGO 2026 - 14:04h.

El accidente ocurrió de madrugada cuando el turismo se estrelló contra una pared del local: "Nada grave más allá del susto"

Tras el siniestro, el histórico Restaurante Haití de Dénia publicó con ironía: "Ven a recoger tu paella a toda pastilla"

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AlicanteEn un restaurante de Dénia (Alicante) saben tomarse la vida con positivismo. Por eso, tras empotrarse un coche en la fachada, el negocio reaccionó con humor al idear el "paellauto, recogida de paellas".

Dado que están especializados en arroces, el histórico local fundado en 1969 y que continúa su trayectoria con la tercera generación familiar quiso tirar de ironía, refiriéndose al siniestro ocurrido el 27 de agosto.

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"¡Ven a recoger tu paella a toda pastilla!", publicó en sus redes sociales el Restaurante Haití, ilustrando la broma con un montaje fotográfico de cómo sería el servicio para que los conductores acudiesen a por su encargo.

"Recuerda que tenemos parking al lado con dos horas gratis comiendo en nuestro restaurante, ¡no aparques en la terraza!", añadió también en una clara alusión final al suceso que tuvo lugar de madrugada.

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Los dueños del establecimiento compartieron algunas imágenes que les llegaron del accidente de tráfico. Lo protagonizó, según publicó el diario 'Levante-emv', una conductora que perdió el control del turismo en una rotonda.

El local se ubica justo al lado, en la calle Castell d'Olimbroi, número 5. Cuando el vehículo pasaba por allí, se desvió chocando primero contra unos maceteros, sillas y mesas de la parte exterior del negocio.

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"Nuestros arroces están buenos, pero no hace falta que vengáis tan rápido"

Tal y como relata el mismo medio citado, el siniestro se registró a las 5:30 horas, por lo que no había nadie en el restaurante. El coche acabó estampándose en una pared del comedor interior, como se observa en las imágenes.

"Sabemos que nuestros arroces están buenos, pero no hace falta que vengáis tan rápido, por favor", continuaron los propietarios con esa gracia comparativa tras unos hechos que no dejaron heridos, solo daños materiales.

"Tampoco hace falta meter el coche hasta el salón", resaltaron igualmente y, "fuera de coñas", tranquilizaron a sus seguidores: "Estamos todos bien, nada grave más allá del susto".

"Sacar el lado divertido, dentro de lo malo"

En una respuesta a uno de los usuarios que destacó que se tomaran así lo ocurrido, el Restaurante Haití justificó: "Sí… dentro de lo malo no todo es tan malo, hay que tratar de sacarle el lado divertido…".

"Habrá que hacer un carril especial para el paellauto", comenta también para seguir con la guasa un dueño del negocio al que le dice otra persona: "No des ideas que te lo vamos a reclamar después". Y él responde: "Innovación, amigo".