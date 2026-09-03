Manuel Pimentel Benalmádena, 03 SEP 2026 - 12:07h.

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a la extrabajadora a un año de prisión como autora de un delito contra la salud pública en grado de tentativa

Primero echó lejía en la leche de sus compañeros de trabajo y después roció el tóxico sobre los postres del buffet de los clientes

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Lo que debía ser un servicio de cena en un hotel de la Costa del Sol estuvo a punto de convertirse en una intoxicación masiva. La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a un año de prisión a una camarera de 51 años que intentó envenenar con lejía los postres del buffet libre de un conocido hotel de Benalmádena, en Málaga, como represalia tras enterarse de que no le iban a renovar su contrato de trabajo.

Los hechos se remontan a finales de mayo de 2023. Según la sentencia, consultada por 'Informativos Telecinco', la procesada trabajaba como camarera en un hotel de la ciudad malagueña desde el 1 de abril de aquel año. Sin embargo, un mes después, al enterarse de que la dirección del establecimiento no iba a renovar su relación laboral más allá del 1 de junio, decidió urdir un plan con el propósito de perturbar la actividad del hotel y provocar una intoxicación alimentaria masiva entre los huéspedes.

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Lejía en la leche de sus compañeros

EL primer episodio tuvo llugar en la mañana del 26 de mayo, cuando la procesada añadió lejía en una botella de leche situada en la zona de barra del bar. Por la hora en la que se produjo la manipulación, a las 11:34 horas, la bebida estaba destinada al consumo de sus propios compañeros de trabajo de hotel.

La mujer realizó un segundo intento de envenamiento, que tuvo lugar cinco días después, ya en su última día como empleada. Sobre las 20:50 horas del 31 de mayo de 2023, tal y como recoge la resolución judicial, la mujer se dirigió a la zona de postres del restaurante y vertió un vaso entero de hipoclorito de sodio directamente sobre una bandeja que contenía piña, sandía y yogures del buffet destinado al consumo general de los clientes.

Pillada in fraganti por los clientes

El plan, sin embargo, no llegó a materializarse gracias a que varias clientas se percataron de la maniobra y la sorprendieron in fraganti, lo que impidió que los comensales llegaran a ingerir los alimentos intoxicados.

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Por estos hechos, el Tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga ha considerado a la mujer como autora de un delito contra la salud pública en grado de tentativa. La acusada, que carecía de antecedentes penales, reconoció los hechos en el inicio del juicio oral tras alcanzar un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y su defensa.

Además de la pena de un año de cárcel e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, la sentencia incluye el pago de las costas procesales. Al no superar los dos años de privación de libertad y no contar con condenas previas, el tribunal acordó la suspensión de la ejecución de la pena de prisión por un periodo de dos años, con la condición de que la procesada no vuelva a delinquir durante ese tiempo. La resolución es firme y contra ella no cabe recurso.