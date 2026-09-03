Una chispa que habría prendido una zona de fibra, el origen del incendio en un hotel en obras en Sevilla

El incendio en las obras de un nuevo complejo hotelero en Sevilla comenzó en la zona de fibra de la obra, cuando una chispa provocó que las llamas se propagaran con facilidad

Se ha evacuado la totalidad del edificio y cinco personas han resultado heridas por inhalación de humo

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Una chispa que habría prendido en un zona de fibra podría haber originado el aparatoso incendio en las obras de un nuevo complejo hotelero en Sevilla. Ha ocurrido este miércoles, un fuego que ha dejado cinco personas heridas por inhalación de humo, dos de ellas también con quemaduras en la cara y en el antebrazo.

Minutos antes de las 11 de la mañana se iniciaba un incendio acompañado de explosiones en la planta baja de la antigua fábrica de tabaco en Sevilla, ahora un hotel en obras a orillas del río Guadalquivir, junto a la Glorieta de las Cigarreras en el barrio de Los Remedios, frente al Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta de Andalucía. En estos momentos, el incendio ya está controlado.

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El incendio comenzó en la zona de fibra de la obra

Al parecer, una chispa habría prendido en una zona de fibra provocando que las llamas se propagaran con gran facilidad, una columna de humo que ha alcanzado las siete plantas del inmueble. "Ha empezado a arder corcho y ya no ha habido manera de controlarlo", explica uno de los trabajadores.

Cinco personas han resultado heridas por inhalación de humo, quienes han sido trasladados al Hospital Virgen del Rocío. Uno de ellos, de 22 años, también presenta quemaduras faciales de primer grado, por lo que ha sido evacuado a la unidad de quemados. Otro presenta quemaduras leves en el antebrazo.

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El fuego retrasa la apertura del hotel hasta 2028

El hotel en construcción, de cinco estrellas y con una capacidad de 210 habitaciones, forma parte del nuevo complejo Vera Sevilla. La promotora había fijado junio de 2027 como fecha de apertura del hotel, sin embargo, el fuego retrasará los trabajos entre seis y nueve meses, explica el medio 'Diario de Sevilla'. El resto de edificios del complejo continuarán los trabajos según el calendario previsto.

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'Diario de Sevilla' también ha informado de que el incendio se produjo apenas 20 minutos después de la visita a las obras del alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, y José María Farré, el presidente de la empresa KKH, la promotora del complejo.