Los agentes de la Ertzaintza finalizaban en Azpeitia el registro del domicilio del supuesto homicida del joven taxista y de otra vivienda

El taxista asesinado a tiros en Azpeitia: un DJ que había trabajado en Ibiza y que ejercía como conductor desde hace poco más de un año

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AzpeitiaLa búsqueda del principal sospechoso del asesinato de Alex Aizpuru, 'Etxaun', el joven taxista de 30 años abatido en el centro de la localidad guipuzcoana de Azpeitia, continúa.

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La Ertzaintza finalizaba este martes 2 de septiembre el registro a la vivienda en Azpeitia del hombre que, presuntamente, acabó este pasado martes, con la vida de Alex. Los agentes de la Policía también han inspeccionado otra vivienda en el mismo municipio, en el marco de un operativo para tratar de localizar al sospechoso, que se dio a la fuga en un vehículo tras los hechos.

Un posible ajuste de cuentas por tráfico de drogas

Según ha informado el medio de comunicación 'El Correo', la Ertzaintza no descarta ninguna hipótesis e investiga, entre otras posibilidades, si el crimen pudo responder a un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas.

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El operativo, en el que participan varias patrullas de la Policía Vasca dentro de la investigación que permanece abierta para la búsqueda del autor de los hechos, se ha desplegado a lo largo de este martes en el barrio azpeitiarra de Landeta.

La búsqueda del principal sospechoso de la muerte de este DJ que trabajaba como taxista

En total, seis patrullas, con agentes de la Ertzaintza y de la Policía local, se encontraban sobre las 14.00 horas de este miércoles, en la zona del polígono industrial.

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Un gran número de agentes han accedido al domicilio del presunto autor de la muerte del joven, en un edificio de viviendas ubicado junto a los citados pabellones, y estarían registrando la casa, según fuentes de la investigación.

Momentos antes de las tres de la tarde los agentes han abandonado la el domicilio del sospechoso y, además de este registro, se ha inspeccionado, al menos, otra vivienda de la localidad.

El asesinato de Alex

El suceso se produjo en la tarde de este pasado martes en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, donde un hombre perdió la vida tras recibir disparos con arma de fuego. La Policía Vasca abrió una investigación para esclarecer los hechos, que continúa en curso.

Según testigos presenciales, el sospechoso embistió el coche del joven, que, cuando bajó del vehículo, recibió los disparos. Por su parte, el presunto autor huyó en un automóvil gris.

Alex Aizpuru, la víctima de este crimen, es un joven de 30 años, taxista de profesión, aunque también es muy conocido en la localidad por su trabajo como DJ 'Etxaun', faceta en la que habría pinchado en conocidas salas como Dabadaba o Pagoa