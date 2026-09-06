El hombre se encontraba caminando por la calle ensangrentado, con un cuchillo en las manos y fuera de sí

Está acusado de un delito de desórdenes públicos y amenazas

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LugoLa Policía Local de Lugo ha detenido a un hombre que caminaba por las calles de la localidad con un cuchillo y las manos llenas de sangre.

Los hechos ocurrieron este pasado sábado por la noche, sobre las 22 horas, cuando las autoridades recibieron un aviso que alertaba de que un hombre se encontraba ensangrentado, con un cuchillo en las manos y fuera de sí, caminando por las calles.

Intentó atacar a los agentes

Además, según el medio local El Progreso, el hombre habría hecho intención de atacar a los agentes que se habían acercado hasta el lugar para ver qué estaba ocurriendo. Finalmente las autoridades procedieron a la detención del hombre, de origen mauritano, necesitando hasta cuatro agentes para poder reducirlo.

Una vez detenido, fue trasladado al hospital para su reconocimiento y hospitalización, y ya ha sido puesto a disposición judicial. Está acusado de un delito de desórdenes públicos y amenazas.