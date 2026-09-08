Detenido por fracturarle el cráneo a un hombre que intentó impedir que agrediera a una mujer en Mallorca
Pese a que se encontraba tendido en el suelo y sangrando de forma abundante, no pararon de golpearle hasta que llegaron los agentes y los servicios sanitarios.
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La Guardia Civil ha detenido a un hombre por supuestamente fracturarle el cráneo a otro que intentó impedir que increpara y agrediera a una mujer en la localidad de Cala d'Or (Santanyí).
Los hechos sucedieron el pasado mes de agosto en las inmediaciones de un establecimiento de ocio nocturno, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.
La víctima, de 22 años, observó como un hombre increpaba y molestaba a una mujer a la que, en un momento dado, llegó a golpear en el rostro. Cuando intentó mediar, el sospechoso comenzó a propinarle puñetazos.
Un segundo hombre, armado con una botella de cristal, le asestó a la víctima un golpe en la frente, provocándole una fractura en el cráneo. Pese a que se encontraba tendido en el suelo y sangrando de forma abundante, no pararon de golpearle hasta que llegaron los agentes y los servicios sanitarios.
Aunque se dieron a la fuga, finalmente han sido localizados e identificados. Uno de ellos, de 20 años, ha sido detenido como supuesto autor de un delito de lesiones graves. El otro, de 22 años, ha sido investigado por un delito de lesiones leves.