Un joven de 23 años mata a su padre con una mancuerna en Valencia

La Policía trata de localizar al sospechoso, de origen ruso y en tratamiento psiquiátrico

Detenido un hombre por el asesinato de un varón que apareció descuartizado en Yesa, Navarra

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Un joven ha asesinado este martes a su padre con una mancuerna en el barrio de San Isidro, en Valencia. Un crimen que ya investiga la Policía Nacional.

Según adelanta 'Las Provincias', el suceso ha tenido lugar en la calle Arquitecto Segura de Lago, en el barrio de San Isidro de la ciudad. El fallecido, de 51 años, habría sido atacado por su hijo de 23 años y de origen ruso como consecuencia de unos hechos que la Policía trata de esclarecer.

El sospechoso del crimen aún no ha sido localizado ni detenido y la Policía Nacional ha desplegado un operativo en el barrio de San Isidro para localizar al joven.

Según fuentes recogidas por el citado medio valenciano, el presunto autor del crimen mide casi dos metros de altura y su identidad responde a las iniciales D.R. Además, se encuentra en tratamiento psiquiátrico y ha sido catalogado de "muy peligroso".

Esas fuentes han relatado que, como consecuencia de esos trastornos mentales, este pasado lunes ya recibió asistencia en una unidad hospitalaria de Psiquiatría tras otro incidente en el que también tuvo que intervenir la Policía.