Redacción Galicia 13 SEP 2026 - 15:00h.

El suceso ocurrió de madrugada en el tejado de un edificio de la calle Arquitecto Palacios donde el fallecido no residía

Todos los indicios apuntan a un accidente de la víctima al resbalar o tropezar con algo y después precipitarse

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PontevedraUn hombre murió al caer de un quito piso este 13 de septiembre cuando intentaba entrar por una ventana a un domicilio ubicado en la localidad de Baiona (Pontevedra), según publican varios medios gallegos.

Tal y como detalla 'La Voz de Galicia', por ejemplo, el varón de 47 años pretendía acceder al inmueble por una apertura que hay en la cubierta del edificio, concretamente en una parte inclinada del tejado.

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Por circunstancias que ya investigan, pues desconocen por qué la víctima quería colarse por ahí arriba, el individuo nacido en Valdoviño acabó precipitándose y falleciendo como consecuencia del golpe.

No residía allí y pudo resbalar o tropezar

Según fuentes policiales, el hombre no residía en esa vivienda, aunque sí es propiedad de unos conocidos suyos. Los indicios obtenidos apuntan a que sufrió un accidente, al resbalarse o tropezarse con algo y caer.

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No obstante, siguen investigando un suceso que ocurrió de madrugada en la calle Arquitecto Palacios del municipio y fue una vecina quien avisó a las autoridades, movilizándose agentes de Policía Local, Guardia Civil, sanitarios y bomberos.

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Desgraciadamente, los médicos no pudieron hacer ya nada por salvar la vida del varón. La autopsia que se le haga al cadáver determinará la causa de su fallecimiento.