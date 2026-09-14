La relación entre el militar español y la mujer ha provocado ahora la retirada de sus acreditaciones y su regreso a España

El comandante trabajaba en la sede de la OTAN en Reino Unido

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El espionaje ruso ha tenido consecuencias para un comandante español destinado en la OTAN. El militar ha perdido todas sus acreditaciones y ha tenido que regresar a España después de que se conociera su relación con una mujer a la que se vincula con los servicios secretos rusos.

Según ha revelado el diario británico The Telegraph, el comandante conoció a la mujer a través de Tinder y ambos iniciaron una relación. Ella, sin embargo, niega ser una agente secreta de Putin.

La mujer tiene doble nacionalidad

La mujer tiene doble nacionalidad, británica y polaca, y asegura haber sido discriminada por su origen ruso. Según su versión, el pasado mes, durante un viaje a San Petersburgo para visitar a su padre enfermo, un hombre que se identificó como supuesto miembro de los servicios secretos rusos la interrogó sobre su relación con el militar español.

El comandante trabajaba en la sede de la OTAN en Reino Unido, al norte de Londres. Desde estas instalaciones se monitoriza, entre otras cuestiones, la actividad de submarinos rusos y de buques de guerra que operan en aguas británicas.

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La relación entre el militar español y la mujer ha provocado ahora la retirada de sus acreditaciones y su regreso a España, en el marco de las sospechas sobre una posible conexión con el espionaje ruso.