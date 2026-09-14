Una cuidadora del matrimonio es quien encuentra en la vivienda a la mujer agonizando

En el domicilio también estaba el cuerpo sin vida del hombre, que presentaba señales compatibles con un posibles suicidio

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MadridEl Ministerio de Igualdad ha confirmado este lunes como crimen machista el asesinato de una mujer de 88 años, presuntamente a manos de su cónyuge el pasado 11 de septiembre en San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Según ha señalado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, una cuidadora del matrimonio es quien encuentra en la vivienda el cuerpo sin vida del hombre, que presentaba señales compatibles con un posibles suicidio, mientras que la mujer agonizaba en el dormitorio.

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El hombre se habría ahorcado

Según detalla ABC; el hombre, de 90 años, se habría ahorcado con una cuerda. Además, la mujer presentaba fuertes golpes en la cabeza y los brazos, algunos de ellos podrían ser de haber intentado defenderse.

Finalmente, la mujer terminó falleciendo víctimas de las heridas, según ha destacado Martín en declaraciones a los medios desde Vallecas, donde ha realizado un recorrido por el bulevar de Peña Gorbea junto a la Policía Nacional para conocer los resultados del dispositivo especial de seguridad desplegado en la zona.

"Está abierta la investigación. En estos momentos está siendo trabajado por el Juzgado de Violencia de Género", ha precisado el delegado, quien ha hecho un llamamiento a "aprovechar todos los recursos" al alcance para luchar contra la violencia de género "en cualquiera de sus expresiones".

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Ayuda contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.