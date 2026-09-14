Los arrestos se han producido en las últimas horas gracias a la colaboración ciudadana de los vecinos que alertaron a los agentes

Los tres migrantes serán puestos a disposición de la autoridad judicial por un presunto delito de allanamiento de morada

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Tres migrantes de nacionalidad marroquí han sido detenidos por la Policía Nacional en Ceuta, por ocupar ilegalmente tres viviendas en distintas zonas de la ciudad. Por el momento, permanecen a la espera de pasar a disposición judicial.

Según han informado a EFE fuentes policiales, los arrestos se han producido en las últimas horas gracias a la colaboración ciudadana de los vecinos que alertaron a los agentes sobre estas intrusiones en diferentes casas.

Se les acusa de un presunto delito de allanamiento de morada

Los migrantes, quienes no opusieron resistencia a su arresto en el momento de la intervención policial, consiguieron acceder al interior de las viviendas después de permanecer en la ciudad desde finales de julio.

Los tres serán puestos a disposición de la autoridad judicial por un presunto delito de allanamiento de morada.

Estas no han sido las únicas detenciones de migrantes en Ceuta por parte de la Policía Nacional, que ya ha tenido que intervenir por presuntos delitos de acoso sexual desde la entrada masiva por la frontera producida el pasado 31 de julio.