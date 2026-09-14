Como todo decreto ley, el texto está en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros

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CeutaEl decreto ley con 309 millones de euros en medidas urgentes de carácter social y económico para apoyar a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes desembarcará este miércoles, 16 de septiembre, en el Pleno del Congreso para decidir si se convalida o se deroga.

Como todo decreto ley, el texto está en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros, en este caso desde el pasado 2 de septiembre. Sin embargo, la Constitución establece que la norma tiene que remitirse al Congreso en un plazo de treinta días para convalidarse o derogarse.

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Así, la Cámara Baja decidirá el futuro del plan diseñado por el Gobierno para impulsar la economía ceutí tras la llegada masiva de inmigrantes a finales de julio. El paquete comprende 309 millones de euros --más 50 millones en avales-- en lo que queda de 2026 para apoyar los servicios esenciales, la seguridad, la acogida de menores y la atención humanitaria y ayudar a empresas y trabajadores.

118 millones a la acogida de menores

El importe total se desglosa en diversas partidas, siendo la más cuantiosa la de acogida de menores y atención humanitaria, dotada con 118 millones de euros.

Además, la seguridad recibirá un refuerzo de 90 millones de euros y se dedicarán 80 millones de euros a ayudas directas y otros tipos de apoyo a empresas y trabajadores. Por último, los servicios esenciales, como sanidad, educación, Justicia o distribución de agua, recibirán 21 millones de euros.

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En cuanto a las medidas para apoyar el tejido empresarial, el paquete de 80 millones incluye un fondo de ayudas directas de 36,6 millones de euros, gestionado por la Agencia Tributaria, para llegar a los 2.500 autónomos y las 1.500 empresas de Ceuta.

Así, los autónomos recibirán 5.000 euros y las empresas podrán recibir ayudas de entre 1.000 y 150.000 euros en función de su facturación. Estas ayudas podrán solicitarse a partir del 14 de septiembre a través de la página web de la Agencia Tributaria y el Gobierno espera que los pagos comiencen a principios de octubre.

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A estos 36,6 millones se sumarán otros 14 millones de euros para el pequeño comercio y el sector turístico, que se canalizarán a través de la Cámara de Comercio. Entre las medidas previstas se incluyen bonos al consumo y descuentos para reducir el coste del transporte a los no residentes y fomentar la llegada de viajeros a la ciudad.

Asimismo, el paquete incluye un millón de euros para el 'Plan Ceuta Exporta' que pondrá en marcha el Icex y otro millón de euros para una campaña de promoción internacional de Ceuta como destino turístico.

Además, el Gobierno habilitará una línea de avales del ICO de hasta 50 millones de euros para garantizar que "siga fluyendo y en buenas condiciones" el crédito y la financiación al tejido empresarial.