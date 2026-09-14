Un joven de 19 años ha muerto al ser apuñalado en el abdomen en plena calle en Palma de Mallorca

El joven ha muerto tras ser herido con un arma blanca en el barrio de Son Gotleu, en Palma

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PalmaUn joven de 19 años que había sido hospitalizado en estado crítico tras ser herido con un arma blanca la pasada noche en el barrio de Son Gotleu, ha fallecido en el hospital Son Espases, según ha informado el Servicio de Salud de Baleares.

Los hechos se produjeron en la calle Indalecio Prieto de Palma, la comunicación se realizó a las 22:57 horas al 061, cuando se comunicó aviso de que se había producido un apuñalamiento en la vía pública.

La muerte del joven de 19 años

Un equipo del SAMU se desplazó al lugar con una unidad de soporte vital avanzado y otra unidad de soporte vital básico. A la llegada de los servicios de emergencias, el joven de 19 años se encontraba en parada cardiorrespiratoria tras recibir una herida penetrante en el abdomen.

Tras las maniobras de reanimación, los sanitarios lograron recuperar el pulso del paciente, que fue trasladado en estado crítico a urgencias e inmediatamente al quirófano de HUSE. Sin embargo, el varón ha fallecido, según informan a Europa Press fuentes de emergencias.