Seis detenidos por el apuñalamiento mortal de un cobrador de deudas en Murcia

El cuerpo, aún con vida, fue localizado por un transeúnte que alerto a las fuezras de seguridad en la zona de a zona del mercado de La Innovadora, bajo la autovía

Condenado a 14 años de prisión por violar y retener a una mujer amenazándola con una navaja en Cantabria

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Seis personas han sido detenidas en Murcia por su presunta implicación en el apuñalamiento de un hombre que, según la investigación policial, fue atacado tras un conflicto relacionado con el cobro de una deuda.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cuerpo apareció a última hora del miércoles bajo la autovía, en la zona del mercado de La Innovadora, entre San Pío y Barriomar. Un testigo alertó a los servicios de emergencia al encontrarlo inconsciente y cubierto de sangre, con heridas compatibles con un apuñalamiento.

Agresión previa de la víctima

Agentes de la Policía Nacional, junto a la autoridad judicial y el forense de guardia, se desplazaron al lugar. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Murcia, donde la autopsia deberá determinar la causa exacta del fallecimiento.

Horas después del hallazgo, los investigadores practicaron varias detenciones. Fuentes próximas al caso confirmaron que seis personas han sido arrestadas por su posible relación con la agresión mortal.

Las pesquisas apuntan a que la víctima se dedicaba a cobrar deudas y que habría agredido previamente a un hombre con el que mantenía asuntos económicos. Según la información publicada por La Opinión de Murcia, familiares de este último reaccionaron de forma violenta y acabaron linchando al cobrador, lo que habría derivado en su muerte.