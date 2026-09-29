El hombre decidió atrincherarse en un domicilio de la famosa calle tras la llegada de los agentes al lugar

Un equipo de negociadores policiales ha acudido a la zona

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PamplonaAgentes de la Policía Foral han tenido que acordonar varias calles del Casco Antiguo de Pamplona después de que un hombre se haya atrincherado en una vivienda en la famosa calle Mercaderes tras una intervención por un presunto caso de violencia machista.

Los hechos han ocurrido pasadas las 10:30 horas y en el lugar permanecen negociadores policiales para tratar de convencer al hombre de que deponga su actitud. La víctima, por su parte, se encuentra a salvo, según fuentes oficiales citadas por EFE.

El hombre se atrincheró en un domicilio de la calle Mercaderes a la llegada de los agentes

La Policía Foral se encarga de las diligencias del suceso, el cual, según informa Diario de Navarra, habría empezado en la calle. La víctima, que no habría resultado herida, dio aviso a las autoridades tras lograr refugiarse.

Fue entonces cuando los agentes se desplazaron hasta el lugar, siendo que el hombre se atrincheró en un domicilio de la citada calle, en Mercaderes.