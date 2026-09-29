Zoe Armenteros 29 SEP 2026 - 08:42h.

El Gobierno negocia 'in extremis' para alcanzar un consenso con sus socios que permita aprobar el decreto de la Vivienda

El 15M y el 26S: muchos de los protagonistas del 2011 vuelven a Sol para protestar por la crisis de la vivienda

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Un millar de personas ha amanecido, este martes, en la Puerta del Sol, pendientes de que el Gobierno apruebe un real decreto sobre vivienda. Los manifestantes, que han pasado su tercera noche de acampada han reafirmado su intención de aguantar las noches que hagan falta hasta que los políticos lleguen a un acuerdo que satisfaga el clamor de las familias, los jóvenes y millones de personas que no pueden acceder a un alquiler asequible . El Consejo de Ministros ha iniciado una hora y media después de lo previsto, por la complicada negociación entre los socios del Gobierno en aras de alcanzar un acuerdo.

PSOE y Sumar, pero también Junts han mantenido un pulso para llegar a un punto de encuentro entre las diferentes sensibilidades y cumplir las expectativas de los ciudadanos. Los manifestantes y las organizaciones de inquilinos exige regular la prórroga de contratos de alquiler para dar estabilidad a los inquilinos y el alquiler turístico que ha convertido la vivienda en el centro de la especulación de los grandes grupos inversores.

Los datos son una evidencia de la situación: En España, tres de cada cuatro desahucios se producen por el alquiler y el pasado año.