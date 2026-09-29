Última hora de la acampada en Sol: PSOE y Sumar anuncian que han llegado un acuerdo para aprobar el decreto de vivienda
El Gobierno negocia 'in extremis' para alcanzar un consenso con sus socios que permita aprobar el decreto de la Vivienda
El 15M y el 26S: muchos de los protagonistas del 2011 vuelven a Sol para protestar por la crisis de la vivienda
Un millar de personas ha amanecido, este martes, en la Puerta del Sol, pendientes de que el Gobierno apruebe un real decreto sobre vivienda. Los manifestantes, que han pasado su tercera noche de acampada han reafirmado su intención de aguantar las noches que hagan falta hasta que los políticos lleguen a un acuerdo que satisfaga el clamor de las familias, los jóvenes y millones de personas que no pueden acceder a un alquiler asequible . El Consejo de Ministros ha iniciado una hora y media después de lo previsto, por la complicada negociación entre los socios del Gobierno en aras de alcanzar un acuerdo.
PSOE y Sumar, pero también Junts han mantenido un pulso para llegar a un punto de encuentro entre las diferentes sensibilidades y cumplir las expectativas de los ciudadanos. Los manifestantes y las organizaciones de inquilinos exige regular la prórroga de contratos de alquiler para dar estabilidad a los inquilinos y el alquiler turístico que ha convertido la vivienda en el centro de la especulación de los grandes grupos inversores.
Los datos son una evidencia de la situación: En España, tres de cada cuatro desahucios se producen por el alquiler y el pasado año.
Datos de la vivienda en España
- El precio de la vivienda sube un 12,5 % en el segundo semestre y bate otro récord histórico con 2.355 euros/m2
- El precio de la vivienda contabiliza 45 trimestres al alza con aumentos superiores al 12 %, según el INE.
- El precio del alquiler cifran la subida en agosto en el 5,8 %, según datos de Idealista
- Madrid la capital con los alquileres más caros (23,3 euros/m²), seguida de Barcelona (20,2 euros/m²) y Palma (19,3 euros/m²).
- Solo una de cada 65 viviendas en España es pública, a la cola de Europa
- Los grandes tenedores privados de vivienda en alquiler acumulan más de 110.000 casas en España, una cifra que supone cerca del 5 % del mercado
PNV advierte que no apoyará el decreto de vivienda "si pone al mismo nivel a fondos buitres y a pequeños propietarios"
El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, ha asegurado este martes que su partido no apoyará el nuevo real decreto ley en materia de vivienda que el Gobierno central quiere sacar adelante, "si pone al mismo nivel a fondos buitres y a pequeños propietarios", y ha instado a "negociar sin prisa y bien, porque no se puede aprobar un decreto de un día para otro porque en la calle hay un malestar determinado".
Díez Antxustegi ha señalado que "poner el nombre de una persona concreta a un decreto dice mucho de la política española": "Nosotros no hacemos políticas de vivienda mirando a los titulares o a los medios o a un malestar que puede haber en la calle. Hacemos política para solucionar los problemas, y en esta legislatura en el Parlamento hemos aprobado una ley para construir más vivienda y más rápido", ha asegurado en una entrevista concedida a Euskadi Irratia.
Andalucía respeta las protestas por la vivienda y achacan a la política de Sánchez: "Es un fracaso"
La consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha reprochado este martes al Gobierno central que no haya consultado con las autonomías el nuevo decreto de vivienda que se aprueba en el Consejo de Ministros. "No nos consultan, nos imponen". La consejera andaluza considera que el malestar es contra el Gobierno de Sánchez, aunque ha mostrado su respeto a las movilizaciones tras el caso de Mari Carmen en Madrid y ha sostenido que estas protestas "van contra Pedro Sánchez" porque "sus políticas son un fracaso absoluto".
Rufián, el azote de Pedro Sánchez en materia de vivienda: "Si no eres capaz de legislar para tocar a los fondos buitres, no mereces gobernar"
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido en sus redes sociales a Pedro Sánchez que, si no consigue sacar adelante el conocido como 'real decreto Maricarmen' y "tocarle la cara a los fondos buitres", "no merece gobernar". En un mensaje lanzado en su cuenta de X, el portavoz de ERC ha pedido al Gobierno que aprueba el decreto para mediar en la crisis de la vivienda que lleva años ahogando a la ciudadanía española.Ir a la noticia
Comienza el Consejo de Ministros tras una larga negociación entre los socios de Gobierno para aprobar un decreto de vivienda
Una hora y media después de la hora prevista, ha comenzado el Consejo de Ministros tras una larga negociación entre PSOE y Sumar para aprobar un decreto de vivienda que sigue pendiente del respaldo de otras fuerzas políticas.
Que Maricarmen regrese a su hogar es "es consecuencia de la organización social"
La abogada de Maricarmen Abascal, la mujer desahuciada a sus 87 años ha destacado la importancia de la organización social en la calle que ha logrado mover a los políticos y conseguir que regrese a su casa tan pronto como reciba el alta hospitalaria. Beatriz Duro ha criticado al Alcalde de Madrid que ha hecho suyo el acuerdo alcanzado con la empresa Urbagestión, propietaria del piso de Maricarmen. Este acuerdo "es consecuencia de la organización social, que ha conseguido que hablemos de un hecho histórico, como es que una persona desahuciada pueda volver y recuperar el uso de su vivienda", ha asegurado la abogada en TVE.
Amaia se suma a las protestas por la vivienda y entrega a Pedro Sánchez el 'real decreto Maricarmen' en los Premios Vanguardia
El desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años desalojada en Madrid, ha causado una gran indignación social hasta el punto de que el Gobierno se encuentra trabajando junto a sus socios en un real decreto que regule la crisis de la vivienda que lleva años lastrando a la sociedad en España. La acampada en la Puerta de El Sol y las movilizaciones en toda España son un claro ejemplo de quela sociedad ha dicho 'basta ya' ante este problema social. Esa reivindicación ha llegado directamente al presidente del Gobierno gracias a la cantanteAmaia Romero.Ir a la noticia
Datos de la vivienda en España
- El precio de la vivienda sube un 12,5 % en el segundo semestre y bate otro récord histórico con 2.355 euros/m2
- El precio de la vivienda contabiliza 45 trimestres al alza con aumentos superiores al 12 %, según el INE.
- El precio del alquiler cifran la subida en agosto en el 5,8 %, según datos de Idealista
- Madrid la capital con los alquileres más caros (23,3 euros/m²), seguida de Barcelona (20,2 euros/m²) y Palma (19,3 euros/m²).
- Solo una de cada 65 viviendas en España es pública, a la cola de Europa
- Los grandes tenedores privados de vivienda en alquiler acumulan más de 110.000 casas en España, una cifra que supone cerca del 5 % del mercado
Tensión en Barcelona en la protesta por una vivienda digna ante las puertas del Palau
Se retrasa el inicio del Consejo de Ministros mientras sigue la negociación entre PSOE y Sumar por el decreto de vivienda
La negociación entre los socios del Gobierno retrasan el inicio del Consejo de Ministros, mientras las diferentes fuerzas políticas mantienen posiciones distantes para llegar a un acuerdo que permita apoyar el real decreto de vivienda.
El alcalde de Madrid saca pecho de la "solución" del Ayuntamiento para Maricarmen frente a "algaradas" de otros
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido la "solución" que facilitado el Ayuntamiento a Maricarmen, varios días después del su desahucio de la casa en la que había vivido desde hacía 70 años. Almeida ha presumido del acuerdo firmado con la empresa Urbagestión que impulsó el desahucio de la octogenaria frente a las "algaradas" que prefieren otros, con la vista puesta en el Gobierno de Pedro Sánchez. El acuerdo se ha realizado bajo la presión popular que sacó a miles de personas a las calles protestando contra una ley que no protege a las personas vulnerables.
La tercera noche de la protesta en la Puerta del Sol por una vivienda digna, pendientes del Gobierno
Los acampados en la Puerta del Sol pasan su tercera noche de protestas, pendientes del decreto de vivienda del Gobierno
Activistas contra la especulación inmobiliaria acampan en la Plaza de España de Palma
Una veintena de personas han pasado la noche acampadas en ocho tiendas montadas en el centro de la Plaza de España de Palma para defender el derecho a una vivienda digna y reclamar medidas contra la especulación inmobiliaria. Pasada la medianoche del lunes al martes, al concluir la manifestación organizada por el Sindicato de Inquilinas de Mallorca con el lema ‘¡Ni una Maricarmen más! Hasta conquistar el derecho a la vivienda’, un grupo de activistas decidió instalarse para pernoctar en la céntrica plaza de la capital balear en solidaridad con la acampada de la Puerta del Sol de Madrid. Dotaciones de la Policía Nacional vigilaban a primera hora de este martes a los acampados, que han instalado sus tiendas a los pies de la estatua del rey Jaume I el Conquistador.
Sin acuerdo en el Gobierno a pocos minutos antes del Consejo de Ministro
Sumar envía un nuevo borrador del decreto de vivienda al PSOE y sigue sin haber consenso entre los socios del Gobierno, aunque ERC también ha expresado su desacuerdo con el texto. Las negociaciones han continuado durante toda la noche, pero hasta el momento sin resultado.
El lunes Sumar envió una propuesta al PSOE que contemplaba, entre otras medidas, la inclusión de la regulación del alquiler de habitaciones; la renovación automática de los contratos, tal y como reclama el Sindicato de Inquilinas y, reforzar la protección frente a los desahucios.
Las claves del acuerdo que permite a Maricarmen volver al hogar del que fue desahuciada en Madrid: duración del contrato, cláusulas y protecciones legales
Maricarmen, la octogenaria desahuciada en Madrid, podrá volver a la que ha sido su casa durante 71 años. Tras un acuerdo que ha llegado después de la gran movilización social que ha desencadenado su caso, –con un estallido general en protesta contra la crisis de la vivienda–, volverá al inmueble de la calle Alcalde Sainz de Varanda del que fue desalojada al no poder pagar el precio del alquiler tras una gran subida en los últimos años.Ir a la noticia
Llega a Sevilla la protesta por la vivienda
La protesta por la vivienda contagia a Sevilla, donde grupos de personas han pasado la noche acampados en la Plaza de la Encarnación de Sevilla para mostrar su apoyo a Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada la pasada semana en Madrid, y han iniciado una acampada en la misma zona para exigir al Gobierno el real decreto de la Vivienda. La acampada se organizó tras terminar este lunes una concentración convocada por los mismos motivos, y se realiza con una veintena de tiendas de campaña colocadas al pie de las escaleras de Las Setas, en una zona en la que no interfieren en el tráfico rodado, han informado a EFE fuentes del Sindicato de Inquilinas.