La octogenaria podrá volver a la que ha sido su casa durante 71 años tras un acuerdo con la empresa propietaria del inmueble, Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L

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MadridMaricarmen, la octogenaria desahuciada en Madrid, podrá volver a la que ha sido su casa durante 71 años. Tras un acuerdo que ha llegado después de la gran movilización social que ha desencadenado su caso, –con un estallido general en protesta contra la crisis de la vivienda–, volverá al inmueble de la calle Alcalde Sainz de Varanda del que fue desalojada al no poder pagar el precio del alquiler tras una gran subida en los últimos años.

La noticia del acuerdo ha llegado por sorpresa a la Puerta del Sol, donde se mantiene la acampada que surgió tras las manifestaciones del pasado sábado, a la espera del real decreto que el Gobierno ha anunciado que comunicará este martes “para empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional que viven muchos colectivos vulnerables, personas mayores y también millones de españoles que sufren la crisis de la vivienda”.

El acuerdo de Urbagestión y Maricarmen para que pueda seguir en la vivienda

Tras casi cinco horas de reunión entre Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L, –la empresa propietaria del inmueble–, la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) de Madrid, y los representantes de Maricarmen, –su abogada y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid–, el acuerdo, finalmente, se ha producido: Maricarmen podrá seguir en el hogar en el que ha pasado las últimas siete décadas.

Fruto del acuerdo, que ahora la propia octogenaria tendrá que ratificar, según han precisado fuentes del Ayuntamiento, que ha actuado como mediador, Maricarmen podrá volver a su casa de forma inmediata como arrendataria por un precio que no supera el 30 % de sus ingresos netos.

Tal y como ha detallado la consejera delegada de EMVS Madrid, Ana de Miguel, tras la reunión mantenida en el en el Servicio de Intermediación del Alquiler del consistorio, el acuerdo permitirá a la afectada volver al inmueble de la calle Alcalde Sainz de Varanda con un nuevo contrato con arreglo a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de ocho años de duración, que no superará el 30 % de sus ingresos netos, al amparo del programa de intermediación del alquiler municipal. La EMVS será garante de su cumplimiento.

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Este programa ofrece ventajas tanto para el inquilino como para el propietario aportando seguridad jurídica a las partes, ha expuesto.

En este sentido, ha explicado que la empresa propietaria de la vivienda ha ofrecido esta renta "asequible" y "es de justicia agradecerle su disposición a ofertar una renta muy por debajo del precio del mercado".

Un contrato arrendatario de ocho años con asesoría y seguro de impago

El programa incluye para la inquilina asesoría jurídica, técnica y fiscal que resolverá cuantas cuestiones se planteen durante la vigencia del contrato y como garantía para los propietarios el programa de intermediación ofrece un seguro multirriesgo del hogar y un seguro de impago.

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Ante este acuerdo, el Ayuntamiento de Madrid ha mostrado su satisfacción por haber contribuido a la resolución de este conflicto y ha agradecido "el talante estupendo de las partes" durante la reunión que ha sido "larga" porque había muchos aspectos que analizar en la propuesta de contrato.

Esther Duro, la abogada de Maricarmen, ha celebrado este acuerdo para que Maricarmen pueda volver a su casa, aunque está pendiente de formalización, dado que la afectada no ha podido estar en la reunión. No obstante, eso sí, ha subrayado que este acuerdo, que es "muy positivo", "llega tarde", días después de su desahucio, habiéndola abocado a una situación en la que ninguna persona se debería ver nunca, de "violencia institucional" como la que se vivió el miércoles pasado.

Así, la letrada ha afirmado que esto es "fruto de la movilización social" que ha generado un consenso en materia de vivienda como hacía años que no se vivía y ha suscitado un rechazo ante imágenes "de la vergüenza" como la de Maricarmen saliendo en camilla de su casa para ser trasladada al hospital.

De este modo, ha expresado su deseo de que esto sirva para cambiar el paradigma en materia de vivienda y para aprobar este martes el decreto de vivienda.

"Es la primera vez que hemos podido hablar directamente con la propiedad, ha habido buena voluntad por ambas partes y el resultado es el esperado desde el inicio del procedimiento", ha resaltado.

Maricarmen tiene intención de volver a su casa en cuanto reciba el alta

La letrada ha precisado que la idea es que Maricarmen pueda volver a su vivienda en cuanto reciba el alta hospitalaria.

Si esto termina con la entrada de Maricarmen en su vivienda, "esto es un hito histórico" porque nunca antes había sucedido una vez producido el lanzamiento, ha asegurado la abogada.

Por su parte, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Carolina Vilariño, ha remarcado que este acuerdo es "un claro ejemplo de que la lucha sindical sirve".

Mientras, desde la acampada en la Puerta del Sol de Madrid, los protestantes recalcan que esto "es un pequeño paso", subrayando que seguirán en la lucha "por todas las Maricármenes del mundo".