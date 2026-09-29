Meriane, la mujer asesinada en Benidorm, fue apuñalada y su cuerpo fue descuartizado por su pareja tras una pelea

Ascienden a 40 las asesinadas por violencia machista este año

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BenidormLa lacra machista y la violencia de género vuelven a dejar una víctima mortal en España. En esta ocasión, la localidad alicantina de Benidorm se ha convertido en el escenario del cruel y brutal asesinato de Meriane, una mujer de nacionalidad brasileña a manos de su pareja.

La víctima es Meriane, una mujer de 33 años, que ha sido asesinada por su pareja y su cuerpo se ha localizado en una zona de campo. Con este crimen, España registra 40 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de 2026.

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Descuartizó el cuerpo y obligó a dos cómplices a prenderle fuego

Según se ha podido conocer, la mujer recibió varias puñaladas por parte de su pareja. La Policía le ha detenido junto con otros dos cómplices que le habrían ayudado a mover el cuerpo de la víctima. El crimen sucedió en una vivienda vacacional de Benidorm, como explica Sofía Muñoz a 'Informativos Telecinco'.

"El presunto asesino, tras acabar con la vida de su pareja, llamó a dos conocidos para que le ayudaran a trasladar el cuerpo una vez descuartizado y llevarlo a un paraje a las afueras de Benidorm donde le prendieron fuego", informa la reportera de 'Informativos Telecinco'.

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Posteriormente, estos dos cómplices acudieron a la Policía y confesaron lo sucedido. Según los dos cómplices, habrían trasladado el cuerpo en maletas hasta una zona rural ubicada entre Benidorm y Finestrat y lo habrían prendido fuego bajo amenazas del presunto asesino.

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Según los datos facilitados por la Policía, no constaban antecedentes previos por violencia de género entre la víctima y el presunto autor. Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha indicado, a través de una publicación en la red social X, que están recabando datos del asesinato por posible violencia de género de una mujer en la provincia de Alicante.

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Reacción al asesinato

Por su parte, el Ayuntamiento de Benidorm ha decretado este lunes un día de luto oficial por el asesinato de la mujer. Además, para este martes 29 de septiembre a las 11.00 horas se ha convocado una concentración silenciosa de cinco minutos en la plaza SS. MM. los Reyes de España, "en memoria de la víctima y como gesto de condena ante este crimen".

El 016 atiende las 24 horas del día

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.