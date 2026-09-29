El adolescente fue detenido de nuevo en Bélgica después de que el investigador lo reconociera casualmente durante un viaje personal

El menor había abandonado el país y los investigadores perdieron su rastro

Compartir







Un agente de la Policía Nacional de Málaga que se encontraba de vacaciones en Bélgica ha permitido localizar a un menor de 17 años acusado de participar en un asesinato cometido en Fuengirola y que había abandonado España. El adolescente fue detenido de nuevo en Bélgica después de que el investigador lo reconociera casualmente durante un viaje personal y trasladara la información a sus compañeros.

El menor ya había sido arrestado meses atrás en el marco de una investigación de la Udyco-Costa del Sol sobre el asesinato a tiros de un joven en Fuengirola. Los investigadores sostenían que el crimen podía estar relacionado con un encargo y que los autores habrían confundido a la víctima con el objetivo al que pretendían atacar. Tras su primera detención, el adolescente fue trasladado a España y permaneció internado en un centro de menores en régimen cerrado durante el periodo máximo previsto por la legislación, ocho meses, según Diario Sur.

Había abandonado el país

Al finalizar ese plazo, y mientras la investigación judicial todavía continuaba, quedó en libertad con la obligación de permanecer en España y comparecer ante la Fiscalía cuando fuera requerido. Sin embargo, el menor abandonó posteriormente el país y los investigadores perdieron su rastro.

La situación cambió el pasado mes de julio, cuando uno de los agentes que había participado en la investigación se encontraba de vacaciones en Gante. El policía reconoció al adolescente mientras caminaba por el centro de la ciudad junto a un grupo de jóvenes. Al tratarse de un viaje personal y no existir en ese momento una orden de detención que permitiera intervenir, el agente no pudo arrestarlo. Sin embargo, decidió seguir discretamente su recorrido y obtener imágenes que permitieron confirmar posteriormente su identidad y ubicación.

El investigador comunicó el hallazgo a sus compañeros de la Udyco-Costa del Sol y facilitó las imágenes y los datos sobre el recorrido realizado por el menor. Los agentes comprobaron entonces que un tribunal de Países Bajos había emitido precisamente en esas fechas una orden europea de detención y entrega contra el adolescente, aunque esta todavía no había sido comunicada a las autoridades policiales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con esa orden ya activa, la Policía Nacional contactó con sus homólogos de Bélgica y Países Bajos y puso a su disposición la información obtenida en Gante. Dos días después de que el policía lo reconociera en la ciudad belga, el adolescente fue detenido nuevamente.

En esta ocasión, el menor quedó a disposición de las autoridades judiciales de Países Bajos, que deberán tramitar ahora el procedimiento derivado de la orden europea de detención.