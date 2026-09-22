Los investigadores sospechan que los asesinos de Nacho confundieron al joven con un sicario

Muere el joven de 20 años que fue tiroteado junto a un supermercado en Málaga: hay tres detenidos

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MálagaEl pasado viernes 18 de septiembre, un tiroteo sacudía al barrio malagueño de Barcenillas. Eran las 11:40 horas y a plena luz del día, un joven de 20 años llamado Nacho era tiroteado por tres hombres que huían de la escena del crimen tras acribillar a tiros a la víctima en la calle Pinosol del barrio Barcenillas de la capital.

La víctima se encontraba sentada en un banco de la calle y, tras recibir varios disparos, conseguía arrastrarse hasta las puertas de un supermercado de la zona y pedía auxilio. Mientras varios trabajadores y clientes le asistían y daban aviso a Emergencias, Nacho aseguraba que no entendía por qué le habían atacado. "No sé por qué me han disparado. Yo no he hecho nada", relataba el joven herido mientras se debatía entre la vida y la muerte según contaba un testigo a 'Diario Sur'.

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Lo habrían confundido con un sicario

Tras ser trasladado hasta el hospital e ingresar en la UCI, Nacho fallecía a causa de las heridas que le dejó los impactos de bala.

Cuatro días después de este tiroteo, los agentes sospechan que los detenidos por este tiroteo habrían atacado a Nacho al confundirle con un sicario.

Según explica el medio de comunicación anteriormente citado, la principal hipótesis que maneja la Policía es que "los sospechosos confundieron al joven con un sicario que supuestamente los acechaba desde aquel banco y, sin pensarlo dos veces, abrieron fuego contra él a plena luz del día".

Los detenidos por el asesinato de Nacho pasan a prisión

Por eso, la plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia de detenidos, ordenaba este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los tres detenidos por la muerte de Nacho.

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Así lo han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quienes han indicado que inicialmente se les investiga por un presunto delito de homicidio y han apuntado que durante sus respectivas comparecencias en sede judicial, los tres arrestados se han acogido a su derecho constitucional a no declarar.

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La causa la investigará la plaza número 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, han precisado las mismas fuentes.

Las detenciones de los asesinos de Nacho

La Policía Nacional detuvo en el marco de la denominada 'Operación Brown' a estas tres personas por su presunta implicación en el tiroteo en el que murió Nacho.

Tras un gran despliegue policial, los agentes arrestaron a dos sospechosos poco después al suceso, que tuvo lugar a las 11,40 horas. Además, el mismo viernes detuvieron al tercero y la investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos.

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Nacho, la víctima, se encontraba sentado en un banco próximo a su domicilio. Según explicó la Policía Nacional, tres hombres sele acercaron y le dispararon sorpresivamente varias veces. Así, señalaron que "gracias a la rápida reacción" de las patrullas de seguridad ciudadana de Policía Nacional, uno de los autores fue detenido en los minutos posteriores, huyendo los otros dos individuos del lugar.

La investigación fue asumida inmediatamente por parte de Udyco Costa del Sol y Greco Costa del Sol, cuyos efectivos lograron ubicar en las horas siguientes una vivienda en Málaga utilizada por el detenido. En dicho inmueble se llevó a cabo una entrada y registro, procediendo a la detención del segundo autor.

Asimismo, las urgentes gestiones realizadas a continuación permitieron identificar plenamente al tercero de los autores, el cual había huido cambiándose de ropa y de aspecto. En un vasto operativo desplegado se consiguió localizarle sobre las 23,00 horas en una calle de Fuengirola (Málaga) y se le detuvo.