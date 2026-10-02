Uno de los cultivos se encontraba oculto tras una alacena en la cocina de una vivienda

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Una serie de actuaciones policiales llevadas a cabo en la provincia de Granada entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre han culminado con la incautación de 7.382 plantas de marihuana y cinco armas de fuego. Además, la Guardia Civil ha detenido a 17 personas por cultivo, elaboración y tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal, e investiga a otras 36.

En el marco de estas operaciones se han practicado 48 entradas y registros en 15 localidades de la provincia de Granada: Cogollos Vega, Deifontes, Caniles, Huéscar, Ogíjares, Dúrcal, Restábal, Las Gabias, Huétor Tájar, Valderrubio, Íllora, Fuente Vaqueros, Atarfe, Pinos Puente y Castilléjar.

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En relación a las incautaciones, además de las 7.382 plantas de cannabis también han sido intervenidos unos 15,4 kilos de cogollos y sumidades floridas, abundante material de cultivo interior, joyas y relojes. En cuanto al armamento decomisado, los agentes se han incautado de cinco armas de fuego de las cuales tres pistolas se encontraban escondidas en una hormigonera en la localidad de Pinos Puente. También se han encontrado una escopeta de calibre 12 y una pistola Glock 17 junto con unos 650 cartuchos de munición.

Los escondites clave: una alacena en la cocina y una hormigonera

Uno de los hallazgos más destacados de la investigación ha sido un zulo para cultivo intensivo en Pinos Puente con unas 400 plantas. Lo más sorprendente es que estaba camuflado tras una alacena en la cocina de una vivienda, justo frente a la hormigonera donde habían escondido las pistolas.

Por otra parte, en la localidad de Almuñécar se interceptó un vehículo con seis kilos de cogollos secos, dos equipos de radio de largo alcance, guantes de la Guardia Civil y una placa policial falsa. El ocupante del vehículo fue detenido.

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En el despliegue operativo participaron unidades territoriales de Granada, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, el Equipo Cinológico y el Equipo Pegaso. Por el momento, las investigaciones continúan abiertas.