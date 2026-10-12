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Buscan a un conductor que atropelló a un varón en Valdelacalzada y se dio a la fuga

Buscan a un conductor que atropelló a un hombre en Valdecalzadas y se fugó
Buscan a un conductor que atropelló a un varón en Valdelacalzada y se dio a la fuga. Europa Press
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La Policía Local de Valdelacalzada busca al conductor de un vehículo que atropelló la madrugada del pasado viernes a un varón en dicho municipio y se dio a la fuga.

El accidente se registró en la madrugada del viernes, sobre las 5,30 horas, según los datos aportados por la Guardia Civil, que colabora en la investigación.

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Cabe señalar que, hasta el momento, se desconocen más detalles de la investigación, así como el estado de la persona herida.

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