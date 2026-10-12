Buscan a un conductor que atropelló a un varón en Valdelacalzada y se dio a la fuga

Los hechos sucedieron en la madrugada del viernes al sábado, alrededor de las 05.30 horas.

Detienen a un conductor drogado tras atropellar a cinco ciclistas durante un permiso penitenciario en Murcia

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La Policía Local de Valdelacalzada busca al conductor de un vehículo que atropelló la madrugada del pasado viernes a un varón en dicho municipio y se dio a la fuga.

El accidente se registró en la madrugada del viernes, sobre las 5,30 horas, según los datos aportados por la Guardia Civil, que colabora en la investigación.

Cabe señalar que, hasta el momento, se desconocen más detalles de la investigación, así como el estado de la persona herida.