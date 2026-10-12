La víctima, entre 30 y 40 años, fue apuñalado en grupo en plena calle alrededor de las dos de la madrugada

Tiroteo en el barrio de Llefià, en Badalona: los mossos encontraron seis casquillos de bala en el suelo y los autores huyeron en un coche

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Barcelona.Un grupo de personas ha asesinado a cuchilladas a un hombre en la calle Romaní de la ciudad de Barcelona. La víctima, entre los 30 y 40 años, ha sido atacada alrededor de las dos de la madrugada de este lunes, según apunta 'ElCaso.cat'.

El suceso se ha producido en plena madrugada, cuando un grupo de personas armadas con cuchillos han asaltado un hombre en el distrito de Nou Barris y le han provocado la muerte en plena vía pública al herirle de forma reiterada con armas blancas.

Los Mossos d'Esquadra están investigando los hechos para esclarecer qué ha ocurrido e identificar a los autores del crimen, que todavía no han sido detenidos. La unidad especial DIC se ha hecho cargo de la investigación a fin de esclarecer las circunstancias de los hechos.

En plena madrugada, tras recibir el aviso, los agentes de los mossos fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos. Sin embargo, pese a realizar a la víctima las primeras maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios de Emergencias, que activaron cuatro ambulancias, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.