El detenido es un hombre de 42 años que cumple una condena de prisión por un homicidio doloso cometido en 2013

El hombre dio positivo en consumo de drogas

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MurciaLa Guardia Civil ha detenido a un hombre que atropelló a cinco ciclistas en una carretera de la pedanía de Cañadas de San Pedro el pasado domingo, cuando se encontraba disfrutando de un permiso penitenciario.

El detenido es un hombre de 42 años que cumple una condena de prisión por un homicidio doloso cometido en 2013 y, tras el atropello, será acusado de otros cinco delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones, abandono del lugar del accidente y conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes, según han informado fuentes de la Guardia Civil en un comunicado.

Arrolló a las cinco mujer y dio la vuelta "con la intención de volver a arrollarlas"

El atropello tuvo lugar el pasado domingo, 4 de octubre, en la carretera RM-F18, en el tramo que conecta el Pantano de la Pedrera con Cañadas de San Pedro, en el término municipal de Murcia.

El detenido arrolló con su vehículo a cinco mujeres, ciclistas habituales, dejando a dos de ellas heridas de gravedad y a una tercera con heridas más leves.

Después de atropellarlas, avanzó unos 200 metros y dio la vuelta regresando al lugar del siniestro “con la clara intención de volver a arrollarlas”, lo que obligó a las ciclistas a saltar a la cuneta, arrastrando a las que habían quedado tendidas en la calzada, según los datos proporcionado por la Guardia Civil.

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Después, el conductor se dio a la fuga y abandonó el coche un par de kilómetros más adelante, continuando su huida a pie por zona de monte, donde fue localizado y detenido por la Guardia Civil.

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El hombre dio positivo en consumo de drogas y puede enfrentarse a penas de hasta 15 años de prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa, de hasta 12 años por los delitos de lesiones y de hasta cuatro años por abandonar el lugar del accidente, entre otras.