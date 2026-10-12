La menor de 17 años murió al golpearse la cabeza con el suelo tras perder la estabilidad subida en el patinete eléctrico

Nuevas normas de circulación que entran en vigor el 1 de octubre: patinetes prohibidos a menores de 15 años y casco obligatorio

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Una menor ha fallecido en Málaga capital tras un accidente con un patinete eléctrico en el que no se vieron implicados vehículos ni peatones.

Así, según ha adelantado diario 'Sur' y han confirmado a Europa Press fuentes municipales, los hechos tuvieron lugar el 4 de octubre sobre las 13:45 horas en el túnel de la Alcazaba. Al parecer, la joven de 17 años se desplazaba en patinete cuando cayó al suelo, golpeándose la cabeza.

La menor, que llevaba puesto un casco, sufrió un traumatismo craneoencefálico y, tras el accidente, ingresó en un hospital de la capital, donde falleció.

Los agentes han abierto una investigación

Agentes del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados de la Policía Local de Málaga han abierto una investigación en relación con el accidente. Según el diario, un testimonio e imágenes apuntaron a que no hubo otros vehículos implicados y que la menor circulaba correctamente.

Por el momento, las autoridades no han trasladado más información sobre cómo la menor pudo desestabilizarse y caer hasta golpearse mortalmente la cabeza. Solo se conoce que, en el momento del impacto, no se vio implicado ningún peatón ni ningún vehículo que comprometieran la estabilidad de la fallecida.

Las autoridades no han precisado si la menor iba a una velocidad demasiado rápida para provocar que el patinete se desestabilizase hasta provocar la caída de quien lo conducía.