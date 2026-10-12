El coche se salió en la calle Madres Escolapias hacia el parque de la Asomadilla y atropelló a una persona.

Muere una menor de 16 años en un accidente con un patinete eléctrico tras golpearse la cabeza llevando casco en Málaga

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Una persona ha muerto tras ser arrollada por un vehículo mientras hacía ejercicio físico sobre las 14,31 horas de este lunes, 12 de octubre, en Córdoba. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, varios testigos alertaron de los hechos de este siniestro por la salida de un coche en la calle Madres Escolapias hacia el parque de la Asomadilla. El conductor ha sido detenido por imprudencia al volante con resultado de muerte.

La entidad perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía ha concretado que al lugar se han desplazado efectivos de Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.

Tal y como han advertido fuentes de Policía Local, una persona, de la que no ha trascendido la identidad hasta el momento, ha fallecido mientras estaba corriendo tras ser atropellada por el vehículo accidentado.